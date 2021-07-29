وزير بناء السلام بجنوب السودان يزور مقر مركز القاهرة الدولى لتسوية النزاعات

قام وزير بناء السلام بجنوب السودان ستيفن بار كول، بزيارة إلى مقر مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، وذلك في إطار الزيارة التي يجريها حاليًا إلى القاهرة.



ذكرت وزارة الخارجية، أن السفير أحمد عبد اللطيف مدير مركز القاهرة الدولي رحب بالوزير والوفد المرافق، مشيرًا إلى التعاون الممتد مع جنوب السودان في مجال التدريب وبناء القدرات؛ حيث شاركت كوادر من جنوب السودان في كافة دورات المركز خلال السنوات الماضية.



واستعرض السفير أحمد عبد اللطيف، دور المركز في دعم الحوار الوطني بجنوب السودان، لافتًا إلى تنظيم ورشة عمل لقادة لجنة تيسير الحوار الوطني بالقاهرة في فبراير 2018، ومؤكدًا حرص المركز على البناء على هذا التعاون المثمر أخذًا في الاعتبار ريادة مصر لموضوعات إعادة الإعمار في الاتحاد الإفريقي ورئاستها للجنة بناء السلام في الأمم المتحدة.



وأعرب مدير مركز القاهرة، عن تطلعه لمواصلة التعاون مع دولة جنوب السودان في إطار النسخة الثالثة لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، مشيرًا إلى مشاركتها رفيعة المستوي في نسخته الثانية التي عقدت العام الجاري، وذلك من خلال توجيه الرئيس سلفا كير رسالة بالمنتدى فضلاً عن مشاركة وزيرة الخارجية كمتحدثة في الجلسة الخاصة ببناء السلام.



من جانبه، عبر وزير بناء السلام، عن تقديره لأنشطة المركز ومنتدى أسوان، معبرًا عن رغبته في الاستفادة من خبرات المركز لتدريب كوادر وزارته على موضوعات بناء السلام خاصة الوساطة وتحليل النزاعات وإدارة الأزمات، بالإضافة إلى تقديم المركز الدعم لتطوير سياسات بناء السلام بجنوب السودان.



كما أبدى بار كول، اهتمامًا بالتعاون في مجال نزع السلاح وإعادة الدمج باعتباره أداة محورية لاستدامة السلام في جنوب السودان.



واتفق الجانبان على اتخاذ الخطوات اللازمة للانتقال من مرحلة التعاون إلى الشراكة طويلة الأجل بين مركز القاهرة الدولي ووزارة بناء السلام في جنوب السودان.