الخميس 29 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

تراجع الدولار بعد فشل «الاحتياطي» في تقديم إطار زمني لتخفيف إجراءات التحفيز

الدولار
الدولار

تراجع الدولار الأمريكي، بعد أن قال مجلس الاحتياطي الاتحادي إن تعافي الاقتصاد يمضى في مساره على الرغم من زيادة في الإصابات بكوفيد-19، لكنه لم يحدد إطارا زمنيا لخفض برنامجه لمشتريات الأصول.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات، 0.225 % إلى 92.254 في نهاية جلسة التداول بعد أن كان قفز إلى 92.766 عقب نشر بيان مجلس الاحتياطي الاتحادي.

وصعدت العملة الخضراء على مدار الشهر المنقضي وارتفع مؤشرها حوالي 2.3 % منذ أن أظهر البنك المركزي الأمريكي تحولا نحو تشديد السياسة النقدية في اجتماعه في يونيو .

ومن بين العملات الرئيسية الأخرى، ارتفع الجنيه الاسترليني 0.15 % إلى 1.3905 دولار ليبقى قرب أعلى مستوى في أسبوعين، وأرجع محللون ذلك إلى انخفاض الإصابات بكوفيد-19 في بريطانيا على مدار الأيام السبعة الماضية.

وصعد اليورو 0.3 % إلى 1.1847 دولار.

وابتعد اليوان الصيني عن أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر التي سجلها يوم الثلاثاء عندما عاني أكبر خسارة ليوم واحد منذ أكتوبر، وذلك بعد أن استقرت سوق الأسهم في البلاد في أعقاب يومين من الإضطرابات.

 

أسعار الذهب

 

وفي سياق متصل، ارتفعت أسعار الذهب، مستمدة الدعم من تراجع الأسهم والدولار، لكن المكاسب جاءت محدودة بينما تترقب السوق بحذر ما ستكشف عنه تقييمات مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي للتضخم والنمو الاقتصادي.

وكان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.3 % إلى 1804.69 دولار للأوقية (الأونصة).

وارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2 % لتسجل 1803.40 دولار للأوقية.

وقال جيفري هالي، كبير محللي السوق لمنطقة آسيا والمحيط الهادي في أواندا، "الذهب يستفيد من بعض عمليات الشراء الرامية إلى التحوط من المخاطر قبيل نتائج اجتماع لجنة السوق المفتوحة الاتحادية".

يصدر بيان مجلس الاحتياطي في الساعة 1800 بتوقيت جرينتش اليوم، ويعقبه مؤتمر صحفي لرئيس البنك المركزي جيروم باول، هوى الذهب سبعة بالمئة في يونيو  بعد أن أبدى مجلس الاحتياطي نبرة تشددية في اجتماعه الأخير.

رئيس التحرير

وائل لطفي

كل هذا الفساد

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