متاجر آبل بأمريكا تطلب من العمال والموظفين وضع الكمامات

تخطط شركة آبل لإعادة فرض الالتزام بوضع الكمامات في معظم متاجر البيع بالتجزئة في الولايات المتحدة اعتبارا من الخميس للعملاء والموظفين، حتى من تلقوا التطعيم، في مواجهة عودة ظهور حالات كوفيد- 19.



وأبلغت الشركة موظفي التجزئة بهذه الخطوة، في مذكرة اطلعت عليها وكالة بلومبرج للأنباء. وبدأت آبل بالفعل في مطالبة الموظفين في متاجر معينة في وقت سابق من الشهر الجاري بالالتزام بوضع الكمامة، وأجلت الموعد النهائي للعودة إلى المكتب لموظفي الشركة. كما بدأت في مطالبة العملاء بوضع الكمامة في عدد قليل من المقاطعات بناء على الإرشادات المحلية.



وستطلب آبل الآن مرة أخرى من العملاء والموظفين وضع الكمامة في أكثر من نصف متاجرها البالغ عددها 270 متجرا في الولايات المتحدة.



وتم اتخاذ القرار بسبب ارتفاع عدد حالات الإصابة، والأوامر المحلية الجديدة والمبادئ الإرشادية للمراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.



ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

وأودت جائحة «كوفيد- 19» في منطقة أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي بأكثر من مليون شخص منذ بدأ فيروس كورونا بالانتشار في العالم قبل عام ونصف العام، في وقت اقترح صندوق النقد الدولي خطة مساعدة بقيمة 50 مليار دولار لتعزيز حملات التلقيح ووقف تفشي الوباء.