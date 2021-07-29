تزامنًا مع الأولمبياد.. اليابان تسجل أكثر من 9500 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت اليابان عن تسجيل أكثر من 9500 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه"، أن هذا الرقم يُعد غير مسبوق منذ بدء انتشار الوباء العام الماضي 2020، ويتزامن ذلك مع انطلاق دورة الألعاب الأوليمبية 2020 في طوكيو.

وأضافت الهيئة أن حوالي ثلث إجمالي عدد المصابين الجدد بالفيروس في اليابان يعيشون في العاصمة طوكيو التي سجلت اليوم 3177 حالة إصابة جديدة وحدها، ويرتفع بذلك إجمالي مصابي كورونا في العاصمة إلى 206 آلاف و745، بينما يبلغ إجمالي العدد في مختلف أنحاء اليابان 884 ألف شخص.

يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد العاصمة اليايانية طوكيو، دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، والتي تضم بعثات رياضية من أغلب دول العالم، وسط تخوفات حول استكمال البطولة بسبب تزايد الإصابات بفيروس كورونا في اليابان.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.





إرشادات منظمة الصحة العالمية

وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

