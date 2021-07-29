كلية اللاهوت الإنجيلية تدشن مراكز خدمة الكنيسة والمجتمع

احتفلت كليَّة اللاهوت الإنجيلية بتدشين مراكز جديدة لخدمة الكنيسة والمجتمع في الكلية، جاء ذلك عبر تطبيق «زووم»؛ بسبب الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا.

وتشمل تلك المراكز «مركز الكنيسة والمجتمع، مرثا روي للعبادة والوعظ، المكتب الإعلامي، استديو التصوير، قاعات الاستضافة، مكتب الخرِّيجين».

وافتتح اللقاء الدكتور القس ثروت وهيب، وكيل الكليَّة لشؤون التَّدريب والعلاقات، بكلمة ترحيب وصلاة،

وقدَّم الدكتور القس يوسف سمير، رئيس مجلس الكليَّة كلمة روحيَّة، قال فيها: "لا أحد يتمنَّى نهاية لخدمته كعميدٍ للكليَّة، مثل هذه النِّهاية السَّعيدة والنَّاجحة للدكتور القس عاطف مهني، بتدشين عدد من مراكز خدمة الكنيسة والمجتمع، تحمل عبق الخدمة، وتترك أثرًا ممتازًا فى المجتمع والكنيسة".

وقدم «وهيب»، الشُّكر للرَّب لتتويج خدمة الدكتور عاطف، وبداية خدمة الدكتور هاني حنا كعميد جديد للكليَّة، مُشيرًا إلى أنَّنا بنعمة الرب نخدُم ونتقدَّم على أكتاف من سَبقونا، وأن الإرث الذي يحمله الدكتور هاني إرث مُبارك وغني، مُحمَّل بالإخلاص والرِّسالة المسيحيَّة، مُؤكِّدًا على أنَّ كليَّة اللاهوت مِن وإلى الكنيسة، من وإلى ملكوت الله، من وإلى شعب الرب فى مصر والعالم العربي.

من جانبه، قال الدكتور عاطف مهني، عميد الكليَّة، إنَّه مَدينٌ بالشُّكر للرَّب على تمكينه من تحقيق ذلك الحلم، مُقدِّمًا التَّحيَّة والشُّكر لمجلس الكليَّة مُمثلًا في شخص رئيسه، والشُّكر لكلِّ أصدقاء وداعمي الكليَّة في مصر والخارج ، والشُّكر لزملائه الذين حلموا معًا بذلك الإنجاز.

واختتم كلمته مُرحبًّا بزميله وصديقه وشريكه فى الخدمة فى الكليَّة، الدكتور هاني حنا، الذى سيتولَّى عمادة الكليَّة بدءًا من 1 أغسطس 2021، مؤكِّدًا أن خريجي الكليَّة هم أكثر من سيستفيد من مشروع الامتداد في المراكز الخدميَّة، خاصَّة في مكتب الخرِّيجين؛ لأنَّ معظم تلك المراكز تخدُم الخرِّيجين بعد التَّخرُّج.

كما أنَّ مركز خدمة الكنيسة والمجتمع سيكون له دور من خلال استخدام الإحصائيَّات والمعلومات في تحديد أولوليَّات الخدمة بطريقة صحيحة، بالإضافة إلى مركز "مرثا روي" للعبادة والوعظ، الذي يهدف إلى إحياء ليتورجيَّة العبادة، سيكون مُتاحًا لجميع الباحثين من مصر وخارجها.

واختتم اللقاء الدكتور هاني حنا بصلاةٍ، شَكر فيها الرَّب على إحياء الآمال من جديد، وصناعة أمر جديد.

والاحتفال بعطية جديدة يُعطيها الرب لعمله وسط السِّنين من خلال خدامه، مُقدِّمًا الشُّكر للدكتور عاطف، والتهنئة لجميع العاملين فى الكليَّة.

الجدير بالذِّكر، أن الكليَّة انتَجَت فيلمًا تسجيليًّا يقدِّم مراكز الخدمة ويعرِّف بأهدافها، وهو متاح للمُشاهدة على الصفحة الرَّسميَّة للكليَّة على فيسبوك.