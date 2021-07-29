الخميس 29 يوليو 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

روسيا: تشكيل حكومة برئاسة ميقاتى يخدم المصالح القومية للبنان

ميقاتى
ميقاتى

أكدت وزارة الخارجية الروسية أن تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي يخدم المصالح القومية الحقيقية للبنان.
وأفادت الوزارة، بأن تشكيل الحكومة يخدم "المصالح القومية الحقيقية للبنان الذي تربطه مع روسيا علاقات الصداقة التقليدية"، مضيفا أن موسكو ترى في الأداء الفعال لمؤسسات السلطة "رهنا بضمان سيادة الدولة والسلامة الإقليمية للبلاد".
وأعربت الوزارة عن أملها أن يظهر في وقت قريب مجلس وزراء فعال يحظى بدعم أبرز القوى السياسية في الجمهورية اللبنانية".
ودعت "الخارجية الروسية" ممثلي جميع الدوائر الاجتماعية والسياسية والطوائف في لبنان إلى "التحلي بالمسؤولية والاستعداد لحوار بناء وقبول حلول وسطية مع الأخذ بعين الاعتبار ما يواجه لبنان من التحديات الاجتماعية والاقتصادية".

وعلى صعيد آخر، أجرى رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب، اتصالاً بوزيرة الدفاع والخارجية بحكومته زينة عكر؛ لطلب مساعدة عاجلة من قبرص لإرسال طائرات متخصصة في إخماد الحرائق وإنقاذ المواطنين في منطقة القبيات بمحافظة عكار شمالي لبنان.
وطلب دياب من وزير الداخلية اللبنانية محمد فهمي، إعطاء التعليمات إلى البلديات في المنطقة للمؤازرة وتقديم المساعدة.
كما أجرى الرئيس دياب اتصالاً بمدير الدفاع المدني العميد ريمون خطار واطلع منه على سير عمليات إخماد الحريق.
كما أعلن الدفاع المدني اللبناني عن استقدام التعزيزات من كافة المناطق للسيطرة على النيران.
واندلعت حرائق هائلة اليوم في غابات الصنوبر بإحدى مناطق مدينة القبيات وفي عدد من المزارع بقرية بينو بمحافظة عكار شمالي لبنان، وسرعان ما انتشرت النيران لتصل إلى المنازل لتحاصر الأهالي في المناطق السكنية المجاورة.
ودفع الصليب الأحمر اللبناني بـ9 فرق إسعاف لتقديم الاسعافات الأولية للمصابين جراء الحرائق والدخان الكثيف بمدينة القبيات، بالإضافة إلى إخلاء المواطنين المحتجزين في منطقة الحريق.
كما دفعت فرق الدفاع المدني بسيارات لمحاصرة النيران ومحاولة إطفائها وإنقاذ الأهالي.
وفي بينو، اندلع حريق انتشر على عدة أفدنة من بساتين الزيتون وأشجار السنديان، واتسعت رقعة الحريق بسبب سرعة الهواء الساخن الذي يضرب المنطقة، وتجري حاليا جهود الإطفاء والإنقاذ.

رئيس التحرير

وائل لطفي

كل هذا الفساد

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