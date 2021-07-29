الخميس 29 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

قطع مياه الشرب لمدة 8 ساعات عن 13 منطقة بالجيزة.. غدًا

قطع مياه الشرب
قطع مياه الشرب

أعلنت محافظة الجيزة عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة بقطع المياه عن مناطق «المسابك – عزبة المفتي – مدينة السادات - أرض الحداد - من فيلا مرجان حتي نقطة بشتيل- العروبة ومتفرعاتها- امتداد المعهد الديني - امتداد سيدي عبدالعزيز - ما بين العروبة والدائري " نزلة القومية" - منطقة مسجدي الخولي - منطقة داير الناحية - منطقة متولي الشعراوي- شارع القومية العربية»، لمدة 8 ساعات، وذلك اعتبارًا مـن الساعة العاشرة مساء الجمعة حتى الساعة الثامنة من صباح السبت القادم.

وأرجعت الشركة، في بيان، سبب الانقطاع لقيام الهيئة القومية للأنفاق بأعمال تحويل خط الصرف الصحي قطر1200 مم المتعارض مع تنفيذ محطة مترو الأنفاق (القومية)، ضمن المرحلة الثالثة لمترو أنفاق القاهرة الكبرى.

من جانبه ، وجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بالالتزام بالمواعيد المحددة للأعمال لسرعة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة.

كما وجه المحافظ رؤساء أحياء شمال الجيزة والوراق بالمتابعة الميدانية للأعمال وإزاله أي معوقات.

وأهابت محافظة الجيزة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، وسوف تقوم الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

رئيس التحرير

وائل لطفي

كل هذا الفساد

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