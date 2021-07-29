الرئيس التونسى: من يحاول إتلاف وثائق الأموال المنهوبة سنحاسبه أمام القضاء

حذر الرئيس التونسي قيس سعيد، من يحاول إتلاف الوثائق المتعلقة بالأموال المنهوبة بمحاسبته أمام القضاء، مؤكدًا عزمه إصدار قانون يسمح بإعادة تلك الأموال.

ودعا سعيد - خلال اجتماع مع رئيس اتحاد الصناعة والتجارة وداد بوشماوي - التجار للابتعاد عن المضاربة والاحتكار، مطالبًا الجميع بالتكافل والتعاون في مثل هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

كان الرئيس التونسي، قيس سعيد، اتخذ بعض القرارات مساء الأحد الماضي، منها إعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه، كما قرر خلال اجتماع طارئ للقيادات العسكرية والأمنية تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب، لافتًا إلى أن هذا القرار كان يجب اتخاذه قبل أشهر، كما تولي السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة جديد يعينه بنفسه.

وتأتي قرارات الرئيس التونسي على خلفية الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها مدن عديدة.

وكان أصدر رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد، الأربعاء، أمرا رئاسيا يقضي بإعفاء محمّد لسعد الداهش، من مهامه رئيسا مديرا عاما للتلفزة الوطنية وتكليف عواطف الدالي بتسيير مؤسسة التلفزة الوطنية مؤقتا.

كما أصدر قيس سعيّد، أمرا رئاسيا يقضي بإحداث قاعة عمليات لإدارة جائحة كورونا "كوفيد 19" يتولى تنسيق مهامها إطار سام من وزارة الداخلية تحت قيادة المدير العام للصحة العسكرية وتضم ممثلين عن وزارات الدفاع الوطني والداخلية والشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج والصحة والنقل واللوجستيك والشؤون المحلية والبيئة. ويمكن أيضا الإستعانة بكل شخص تكون مساهمته مفيدة، حسب بيان لرئاسة الجمهورية التونسية.

وبحسب البيان تتمثل مهام قاعة العمليات في متابعة تطور الوضع الصحي بتونس الناتج عن جائحة كوفيد 19، ومتابعة مدى تطبيق الإجراءات الصحية والقرارات الصادرة لمجابهة الجائحة ومتابعة المخزون الاستراتيجي لمستلزمات مجابهة الجائحة من مواد صيدلانية ومعدات طبية وغيرها.

كما تتولى اللجنة متابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتلقيح، والتنسيق مع مختلف الهياكل المعنية للوقوف على الإشكاليات والعمل على تذليلها وتقديم الاقتراحات ذات الصلة للمساهمة في اتخاذ القرارات.

وبحسب القرار الرئاسي ستتولى قيادة قاعة العمليات لإدارة جائحة كوفيد 19 رفع تقارير أسبوعية إلى رئيس الجمهورية حول نشاطها.