رئيس وزراء السودان يؤكد أهمية تضافر الجهود لمجابهة آثار الخريف

أكد رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، ضرورة تضافر الجهود الرسمية والشعبية لوضع التدابير اللازمة لمجابهة آثار خريف هذا العام.

جاء ذلك لدى ترؤسه، اليوم الأربعاء، الاجتماع الخاص بمتابعة الاستعدادات لخريف هذا العام في السودان، وذلك بحضور وزيري شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف، الداخلية الفريق أول شرطة عز الدين الشيخ، ووالي ولاية الخرطوم أيمن نمر، والأمين العام للمجلس القومي للدفاع المدني اللواء أحمد عمر سعيد.

وقال الفريق أول شرطة عز الدين الشيخ، إن الاجتماع ناقش موقف استعدادات الخريف والأمطار والآثار المترتبة عليه لهذا العام، ووقف على ترتيبات المجلس القومي للدفاع المدني والأدوار المتوقعة منه خاصة وأن المجلس يضم في هيكله كافة الوزارات المعنية والولايات.

وأوضح أن الاجتماع أكد أهمية المتابعة المستمرة لمناسيب النيل ومستويات الأمطار على مستوى ولايات السودان، لافتا إلى أن هناك تدخلات من قبل الدفاع المدني للمناطق ذات الهشاشة، لافتا إلى أن استعدادات الخريف لهذا العام غير مسبوقة وتختلف عن الأعوام السابقة.

من جانبه، أوضح والي الخرطوم أيمن نمر، أن الاجتماع استعرض الاستعدادات لخريف هذا العام، لافتا إلى أنه تم وضع برنامج عملي تمثل في صيانة وتأهيل المصارف ومعالجة التصريف وتدعيم الحواجز الواقية من السيول.

وفي سياق آخر، قال ياسر عباس، وزير الري والموارد المائية السوداني، إن السودان غير مستعد للدخول في مفاوضات مع إثيوبيا بنفس المنهجية السابقة.

وأوضح “عباس”، في تصريحات نقلتها “روسيا اليوم”، أن المفاوضات بنفس الآلية السابقة “تعني شراء للوقت”. في إشارة إلى مماطلة إثيوبيا في التعامل مع أزمة سد النهضة.

وأشار إلى أنه إثيوبيا ليست لديها “إرادة سياسية واضحة" في التعامل مع الأزمة. مضيفا أن “النيل الأزرق نهر دولي تتشاركه 3 دول لذلك يجب أن يكون الاتفاق اتفاقا ثلاثيا”.