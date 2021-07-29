الخميس 29 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الأمم المتحدة تحذر من مجاعة وشيكة فى تيجراى

تيجراى
تيجراى

دعا رئيس برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة “ديفيد بيسلي” إلى السماح لشاحنات الإمداد بإيصال الطعام لآلاف اللاجئين في تيجراي، قائلًا إن الحصص الغذائية الحالية ستنفد يوم الجمعة، وفقا لما نقله موقع “infomigrants” المعني بشئون المهاجرين واللاجئين حول العالم.

يأتي هذا فيما أعلنت الأمم المتحدة، الثلاثاء، أن أكثر من 24 ألف لاجئ إريتري في إثيوبيا تم منعهم المساعدات الإنسانية عنهم.

وطالب ديفيد بيسلي، رئيس برنامج الغذاء العالمي، بالسماح لشاحنات الإمداد، العالقة حاليًا في عفر، بدخول تيجراي.

يأتي هذا بينما تقول الأمم المتحدة إن عفر هو الطريق الوحيد المتبقي للدخول إلى تيجراي. 

وقال بابار بالوش، المتحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تصريح إعلامي: إن آخر توزيع للمواد الغذائية على مخيمي اللاجئين تم خلال شهر يونيو، وإن الإمدادات التموينية "كانت كافية لمدة 30 يومًا فقط".

وأضاف بالوش: "هناك خطر مجاعاة حقيقية سوف يتعرض لها هؤلاء اللاجئين إذا لم تستأنف الإمدادات لأن الإمدادات الغذائية التي تم تقديمها لهم قد نفدت بالفعل".

وقال بلوش أيضا إن مفوضية اللاجئين فقدت الوصول إلى المخيمات في 14 يوليو.

يأتي هذا فيما أرسل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد قوات الجيش الإثيوبي الفيدرالي إلى تيجراي في نوفمبر في محاولة للإطاحة بجبهة تحرير تيجراي الشعبية.

لقد استمر القتال حتى الآن لشهور، كما أن هناك الآلاف من الشهادات الموثقة حول الفظائع والانتهاكات التي تم ارتكابها هناك.

يذكر أنه في الأيام الأخيرة، فر آلاف الأشخاص من القتال وعبروا الحدود إلى السودان المجاور.

كما أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء حالة الرعاية الطبية الأساسية في المنطقة، حيث لا يحصل مئات الآلاف على الرعاية الصحية الأساسية وهو ما يمثل أمر خطير.

إثيوبيا إثيوبيا بالعربي إقليم تيجراي آبي أحمد انتهاكات أبي احمد

رئيس التحرير

وائل لطفي

كل هذا الفساد

الأكثر قراءة

بالأسماء.. القائمة الكاملة لحركة تنقلات الشرطة لعام 2021

موعد فتح الطيران السعودي للمصريين.. أسعار العمرة في الموسم المقبل

بالأسماء.. «الداخلية» تعلن حركة تنقلات الشرطة لعام 2021

تفاصيل التحفظ على سيارة حمو بيكا بـ«مرور الإسكندرية»

3 دبلوم|بوابة التعليم الفني نتائج الامتحانات 2021 للاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية

موعد بدء الدراسة 2021 للمدارس والجامعات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. بهي الدين مرسي

اصنع عدوك بنفسك

ماجد حبته

تونس تتطهّر.. أو تحاول!

خالد عكاشة

أول عملية تفكيك لألغام تونس الحارقة

د هند جاد

إذا ضربتك مصر على خدك الأيمن فأدر خدك الأيسر لتونس

مؤمن المحمدي

من مجاميعه

مدحت بشاى

تونس و"الإخوان" و "عبير" الاستفاقة

عبد الرحيم طايع

أبعاد عولمية لكورونا

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

وسام الاحترام.. واستحقاق الفنان

صور

استقبال بطلى الأوليمبياد هداية ملاك وسيف عيسى

استقبال حافل لهداية ملاك وسيف عيسى بمطار القاهرة الدولي (صور)

عشانا عليك يا رب وغدانا لو تحب.. باعة جائلين في القاهرة

محطة تل أبيب

المزيد

القمة الأردنية القبرصية اليونانية تؤكد على «حل الدولتين» لتسوية الصراع الفلسطينى - الإسرائيلى

إصابة 8 فلسطينيين بالرصاص فى مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلى جنوب نابلس

الولايات المتحدة وروسيا تؤكدان حل دولتى فلسطين وإسرائيل