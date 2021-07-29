الخميس 29 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مواطن يشنق نفسه فى العاشر من رمضان لمروره بأزمة مالية

يشنق نفسه
يشنق نفسه

أقدم مواطن في العقد الخامس من العمر، بمدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، على إنهاء حياته، بشنق نفسه لمروره بضائقة مالية، وتم تحرير المحضر اللازم، و جاري العرض على النيابة.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا بقيام مواطن يبلغ من العمر ٥٣ عامًا، مقيم بالحي العاشر دائرة قسم شرطة ثاني العاشر من رمضان، بشنق نفسه بحبل في مروحة السقف، لمروره بأزمة مالية.

وتبين أن المواطن في العقد الخامس من العمر، وهو متزوج، وأب لابن و ابنة، و يمر بأزمة مالية، و قد أخذ قرضًا من البنوك بمبلغ ٧٠ ألف جنيه، وقد ترك رسالة لابنته تفيد بانتحاره.

تم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

و فى سياق متصل، لقي مسن من محافظة الشرقية مصرعه، بعد أن صدمته دراجة بخارية، أثناء سيره بالشارع، وتم تحرير المحضر اللازم، والتحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مساعد وزير الداخلية لأمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا من مستشفى القنايات المركزي بوصول "سعد. أ.ع "72 عامًا جثة هامدة، إثر وقوع حادث تصادم له.

وتبين أنه أثناء سير المتوفى بشارع الجناين بمدينة الزقازيق، اصطدمت به دراجة بخارية، فلفظ أنفاسه الأخيرة في الحال.

تم تحرير المحضر اللازم، والتحفظ على الجثة بمستشفى القنايات المركزي.

ولقي 3 أشخاص مصرعهم بمحافظة الشرقية، في حادث مروع بعد أن صدمتهم سيارة ملاكي أثناء محاولتهم استبدال كاوتش سيارة، و تم تحرير المحضر اللازم، و التحفظ على الجثث تحت تصرف النيابة العامة.

امن الشرقية مستشفى تحقيق شرطة قسم شرطة مدير أمن الشرقية العاشر من رمضان

رئيس التحرير

وائل لطفي

كل هذا الفساد

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