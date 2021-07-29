«المناسترلى»: قطاع الأعمال نجح فى سداد 33 مليار جنيه مديونيات تاريخية

قال المهندس إبراهيم المناسترلي المصفي العام للشركة القومية للأسمنت، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، أن الدولة لديها خطة جيدة لتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة.

وأضاف «المنسترلي»، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن وزارة قطاع الأعمال تنفذ خطة تتمثل في نعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة من أجل توفير تمويل لتطوير الشركات.

وأوضح المصفي العام للشركة القومية للأسمنت، أن الحكومة جادة في تنمية قطاع الأعمال، مشيرًا إلى أنه تم الاستفادة من الأصول غير المستغلة في سداد مديونيات تاريخية بقيمة 33 مليار جنيه.

وتنفذ وزارة قطاع الأعمال العام خطة تمويل تطوير مصانع وشركات قطاع الأعمال العام التي تتبعها الوزارة والشركات في تمويل مشروعات التطوير التي يتم تنفيذها في التوقيت الحالي وتتجاوز تكلفتها 45 مليار جنيه.

واشتلمت الاستراتيجية على عدة محاور، حيث يتمثل المحور الأول في تمويل المشروعات من خلال التمويل الذاتي للشركات عن طريق زيادة رأس المال، ويكون ذلك عبر تمويل من المساهمين في الشركات، بينما يتمثل الجزء الثاني في هذا المحور في بيع الأراضي أو الأصول غير المستغلة، حيث يمثل هذا العنصر أهمية كبيرة للغاية في عملية تمويل خطة تطوير الشركات، وذلك عقب نجاح الوزارة في حصر 250 أصلًا غير مستغلًا، وتحويل رخصة عدد قطع أراضي 182 من صناعي إلى سكني.

وتتواجد هذه الأراضي في مناطق مميزة، وتم عرضها على رجال الأعمال، ووصلت التقيمات المبدئيىة لسعر الأراضي لأكثر من 2 تريليون جنيه، حيث لايوجد سعر نهائي أو شامل؛ لكون الأسعار متغيرة حيث يتم تقييم كل قطعة أرض علي حده، ويكون السعر متغير وفقًا للسوق، ووفقًا للاتفاقيات التي تتم، لذا وضعت الوزارة خطة في هذا الشأن من خلال طرح شهري للأراضي.

وتنقسم خريطة الأراضي إلى محفظة أراضي ضخمة مملوكة للشركة القابضة للتشييد والتعمير وشركاتها التابعة للإسكان تجاوزت قيمتها 100 مليار جنيه، بينما تتوزع بقية الأراضي علي الشركات الأخرى التابعة للقابضة للصناعات الكيماوية والمعدنية والنقل البحري والغزل والنسيج والأدوية.