تفاصيل التحفظ على سيارة حمو بيكا بـ«مرور الإسكندرية»

قررت إدارة مرور الإسكندرية، التحفظ على سيارة مطرب المهرجانات الشعبية حمو بيكا، وتم إرسالها إلى "الحضانة" مكان التحفظ على السيارات المخالفة، بسبب الوقوف في الممنوع وعدم حمل رخصه السيارة وتفيم الزجاج وتغير معالمها الجوهرية.

التحفظ على سيارة حموبيكا

تلقى اللواء أمجد أنور، مدير إدارة مرور الاسكندرية، إخطارًا من النقيب شاهر قمرة، أحد ضابط بإدارة مرور الاسكندرية، يفيد بمشاهدة وقوف إحدى السيارات بجانب الطريق بشارع فؤاد بمنطقة وسط البلد وعلى الفور قام بكلبشة بسبب مخالفتها.

سيارة حمو بيكا



بعد ذلك حضر حمو بيكا فطلب منه الضابط رخصة تسيير السيارة فأخبره أنها ليست موجودة فأوضح له الضابط أنه ارتكب مخالفة الوقوف في الممنوع بمكان غير مخصص للانتظار وكذلك قيادة سيارة دون ترخيص فضلا عن تفييم الزجاج وتغيير معالم السيارة وشكلها الجوهري.



وعلى الفور تم عرض الواقعة على اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، الذى وجه مدير ادارة المرور بالتحفظ على السيارة وإيداعها بمكان التحفظ على السيارات المخالفة "الحضانة" وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التحقيقات.

تدول المواقع الاجتماعية للتحفظ على سيارة حمو بيكا

كان قد تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك"، صور لسيارة حموبيكا مطرب المهرجانات، أثناء قيام ونش تابع لإدارة المرور بكلبشة السيارة لوقوفها في المكان الممنوع.



سيارة حمو بيكا

وعلق رواد "فيسبوك"، قائلين:"لا أحد فوق القانون"، عقب رؤية صورة السيارو متكلبشة بشارع فؤاد، بدائرة قسم شرطة العطارين، وسط الإسكندرية.



وانتشرت الصورة بشكل كبيرة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وسط تعليقات مليئة بالرضا حول تطبيق إدارة المرور القانون على حمو بيكا بسبب مخالفه ووقوفه فى الممنوع.

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يذكر أن شارع فؤاد أحد شوارع وسط البلد، بمحافظة الإسكندرية، وهو طريق باتجاه واحد، وهو الأمر الذي تسبب فى كلبشة السيارة لمنع الوقوف أو السير فى الممنوع، باعتباره أحد الشوارع الرئيسية والتي تشهد زحامًا مروريًا كبيرًا.