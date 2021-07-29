الخميس 29 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

جمعية مستثمرى أكتوبر تؤكد أهمية التجارة الإلكترونية فى زيادة الصادرات المصرية

التجارة الإلكترونية
التجارة الإلكترونية

أكدت جمعية مستثمري السادس من أكتوبر، على أهمية دور التجارة الإلكترونية في النهوض بالقطاع الصناعي، مشيرة إلى إنشاء بوابة إلكترونية تضم المصانع التواجدة بمنطقة السادس من أكتوبر.

وقال الدكتور محمد خميس شعبان، رئيس جمعية مستثمري السادس من أكتوبر، والأمين العام للاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن المنصة الجديدة التي تم إطلاقها ستتيح كافة المعلومات عن المنتجات المصرية لأي مشتري سواء كان محلي أو أجنبي، متوقعًا زيادة حجم مبيعات المنتجات المصرية خلال الفترة المقبلة، والقضاء على حالة الركود التي تشهدها المصانع خاصة بعد جائحة فيروس كورونا.

وأضاف رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري السادس من أكتوبر، أن هناك حالة من النمو يشهدها قطاع التجارة الإلكترونية خلال الفترة الأخيرة؛ نتيجة لما فرضته جائحة كورونا على حركة التجارة العالمية، وإغلاق عددًا كبيرًا من الأسواق في دول كبرى، موضحًا أن حجم التجارة الإلكترونية في مصر تتراوح بين 10 إلى 15% حاليًا، متوقعًا بأنها سوف تصل إلى 50% خلال أقل من 10 سنوات.

من جانبه، قال المهندس أسامة حفيلة، النائب الأول لرئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، ورئيس اللجنة المشرفة على إنشاء "بوابة المصانع المصرية"، إن هذه البوابة تعتبر منصة إلكترونية شاملة تستهدف تعميق الصناعة الوطنية وإحداث تكامل بين المصانع فيما يخص المواد الخام وقطع غيار الماكينات، والاستفادة من خبرات المصانع لدعم المنتج الوطني وتعميقه، بالإضافة إلى خدمات تسويق منتجات المصانع المصرية ومساعدتها بحلول تسويقية متقدمة.

جدير بالذكر، أن التجارة الإلكترونية حققت أرباحًا ضخمة خلال جائحة كورونا، أبرزها كان شركة أمازون الأمريكية، حيث ارتفعت إرادتها خلال 2020 بنسبة 38٪، حيث بلغت 386 مليار دولار مقابل 280 مليار دولار خلال 2019، وتم التعاقد مع 175 ألف عامل جديد خلال الجائحة.

و أشار تقرير صادر عن «سيلزفورس»، إلى أن موقع التسوق الإلكتروني سجلت ارتفاعًا قياسيًا في الأرباح بلغ 127% خلال 2020، كما تم تقدير عدد المتسوقين الرقمين بأكثر من مليارين حول العالم، أي أكثر من 26.6% من سكان العالم، وهناك استعداد في أسواق التجارة الإلكترونية لتحقيق قفزة قوية في حجم التعاملات على الصعيد العالمي حتى تصل إلى 5.8 تريليون دولار بحلول عام 2024. 

الصادرات المصرية مستثمرو أكتوبر التجارة الالكترونية التسويق الإلكتروني محمد خميس شعبان فيروس كورونا

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وائل لطفي

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