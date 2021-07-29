إنقاذ فتاة من ذوي الاحتياجات واجتماع «التأمينات والتنسيقية» أبرز أنشطة «التضامن» اليوم

شهدت وزارة التضامن الاجتماعي والتأمينات الاجتماعية، اليوم، عددا من الأنشطة نستعرضها فى التقرير التالي:

فريق «أطفال بلا مأوى» ينجح فى إنقاذ فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة

أعلن برنامج أطفال بلا مأوى التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، أن منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء تعاملت مع الاستغاثة واردة للخط الساخن بشأن فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة تعاني من أمراض صحية.

وأضاف البرنامج عبر موقعه الإلكتروني، أن الاستغاثة أشارت إلى مناشدة إحدى السيدات، والتي تقيم بمنطقة حلوان بمحافظة القاهرة المسؤولين برئاسة مجلس الوزراء ووزارة التضامن الاجتماعي بسرعة التدخل لإنقاذ حياة طفلة تبلغ من العمر ٦ سنوات من ذوي الاحتياجات الخاصة، تعاني من شلل رباعي وضمور بالمخ.

رئيس «التأمينات» و«تنسيقية الأحزاب» يتحاورون حول قوانين العمل

استقبلت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وفدا من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وذلك خلال الجلسة الأولى من جلسات الحوار المجتمعي حول قوانين العمل والتأمينات الإجتماعية.

العثور على طفلة تعانى من آثار تعذيب ونقلها لإحدى دور الرعاية

أعلنت مؤسسة «معانا لإنقاذ إنسان»، إحدى المؤسسات التي تشرف عليها وزارة التضامن الاجتماعي، أنه تم العثور على طفلة بأحد الشوارع مجهولة الهوية وبها العديد من أثار تعذيب وجروح غائره وملامحها مشوهة.

وأكدت المؤسسة عبر موقعها الإلكتروني، أنه تمت الاستجابة السريعة ونقل الطفلة للمؤسسة لتلقى الرعاية لحين التعرف على هويتها، وفور وصولها الدار وبالكشف المبدئي تبين أنها تعانى آثار تعذيب بجميع أجزاء الجسد.

“التأمينات” تنتهى من صرف معاشات يوليو السبت المقبل

تنتهى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، السبت المقبل، من صرف معاشات يوليو بالزيادة الجديدة 13% لمن تخلف عن الصرف خلال الشهر، وسط إجراءات احترازية مشددة عبر منافذ الصرف الآلية المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية.



علاج الإدمان: تدريب الكوادر المتخصصة للتعامل مع مشكلات المخدرات

وأعلن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، عن تخصيص برامج لتدريب الكوادر المتخصصة في مجالات التعامل مع مشكلات المخدرات والعمل على تلافي المشاكل التي يمكن الوقوع فيها في عملهم، وكذا مدهم بكافة المعلومات العلمية الحديثة ما يتناسب مع حسن أدائهم لأعمالهم.