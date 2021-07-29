الخميس 29 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

خبير عقارى: مبادرات الدولة تدعم زيادة حجم الصادرات العقارية فى مصر

الخبير العقاري أسامة
الخبير العقاري أسامة فهمي

 قال الخبير العقاري أسامة فهمي، رئيس لجنة التصدير باتحاد مطوري القاهرة الجديدة، إن هناك خطة لتنمية صادرات العقارات في مصر تتمثل في ألية فتح أسواق جديدة للعقارات المصرية.

 

وأضاف رئيس لجنة التصدير باتحاد مطوري القاهرة الجديدة، في تصريحات لـ"الدستور"، أن كلا من القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية يمثلان عناصر جذب هامة للترويج للعقارات المصرية.

 

 وأوضح "فهمي"، أن مبادرة التمويل العقاري التي أطلقتها الدولة تمثل نقطة تحول هامة في تنشيط سوق العقارات في ظل ما تعرضت له اقتصاديات العالم من تحدي واضح بسبب انتشار فيروس كورونا وما تسبب فيه من حالة ركود لكل دول العالم.

 

 وأكد الخبير العقاري، أن قطاع التشييد والبناء يدعم الناتج القومي للدولة بشكل مناسب، لافتًا إلى أن المشروعات القومية التي أطلقتها الدولة لتنمية البنية التحتية من طرق وشبكة كباري تمثل عناصر جذب هامة لزيادة الاستثمار في مصر سواء المحلي أو الأجنبي، مشيرًا إلى أن قطاع التصدير العقاري لديه فرصة جيدة للغاية في ظل التوسع في إنشاء المدن الجديدة والتي أبرزها في العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة بخلاف التوسعات في القاهرة الجديدة.

 

 وِأشار "فهمي" إلى أن سوق العقارات المصري جاذب للغاية، مشيرًا إلى أنه سيتم العمل عبر لجنة التصدير في اتحاد مطوري القاهرة الجديدة على مساعدة الشركات المضرية في الحصول على فرصة تصديرية واعدة.

 

 وأوضح أن قطاع المقاولات  والعقارات الحكومي في قطاع الأعمال العام أًصبح من العوامل التي تجذب الاسثمار المحلي، حيث يتم إجراء شراكات بين القطاع العام والقطاع الخاص وهو فرصة جيدة للغاية لتنمية الاستثمار المحلي.

 

وتنفذ وزارة قطاع الأعمال  العام  خطة تمويل تطوير مصانع وشركات قطاع الأعمال العام التي تتبعها الوزارة والشركات في تمويل مشروعات التطوير التي يتم تنفيذها في التوقيت الحالي وتتجاوز تكلفتها 45 مليار جنيه.

تنمية القاهرة الجديدة مصري المصرية النقل قطع عرض محفظة

رئيس التحرير

وائل لطفي

كل هذا الفساد

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