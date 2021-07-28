5 عادات يومية لأكثر الشخصيات نجاحا حول العالم

يتخذ العديد من الناس بعض المشاهير، قدوة لهم سواء كانوا من لاعبي الكرة أو الفنانون أو حتى رجال الأعمال المشهورين، ويقوم العديد من المشاهير باتباع عادات وروتين يومي للحفاظ على حياتهم بشكل ايجابي في ظل ضغوطات الحياة المختلفة.



تستعرض “الدستور” اليوم، بعض عادات المشاهير لكي تكون حياتهم أكثر إيجابية.

- الاستيقاظ مبكرا



صرحت النجمة يسرا في أحد اللقاءات التلفزيونية أنها اعتادت الاستيقاظ، مبكرا في تمام الساعة ٧ صباحا، وأنها تعلمت من الكابتن الراحل صالح سليم أن الأشخاص الناجحين يجب عليهم الاستيقاظ مبكرا حتى لو لم يكن لديهم عمل، وقالت إنها تذهب للنوم في تمام الساعة ١٢ مساء حتى تأخذ القسط الكافي من النوم.

- التفاؤل والطاقة الإيجابية:



صرح النجم أشرف عبدالباقي في برنامج وفاء الكيلاني انه يبدا اليوم بطاقة إيجابية كبيرة لأن الذي يبدأ بطاقة سلبية يكون يومه صعب وغير مجدي في اي شيء، وقال انه عندما سافر الهند جلس مع احد رجال علوم الطاقة وقال له انه يجب عليه الجلوس لمدة ساعة بمفرده لتنظيف طاقته والتفكير بايجابية في كل شيء حتى يستطيع مواصلة الحياة.

- عدم الكلام:



صرح الفنان كاظم الساهر في وقت سابق في حديث صحفي قائلا ان من عاداته اليومية ممارسة الصمت والجلوس مع نفسه بدون اي شيء وقال ان معظمنا إن لم يكن كل واحد منا لديه وقت قليل جدا من اليوم للاهتمام بما يحدث في الحياة، خاصة في ظل الانغماس طوال الوقت في العمل والمشاكل التي تتعلق به، لذلك هو يستغل اى وقت خلال اليوم قبل النزول إلى عمله خاصة للاسترخاء دون الحديث مع اي أحد.

- تناول الإفطار:



قالت الفنانة نادين نجيم في أحد البرامج الاعلامية إنها يمكن أن تهمل في اى شيء الا تناول وجبة الافطار صباحا، حتى لو لم يكن عندها مواعيد والتزامات وقالت إن والدتها عودتها على ذلك من صغرها وشددت على ضرورة تناول تلك الوجبة لانها تزيد من التركيز طوال اليوم وتعطي الجسم طاقة كبيرة تساعده على البقاء نشيطا.

- ممارسة الرياضة:



قال المدير التنفيذي لشركة “تويتر” رجل الاعمال المعروف جاك دورسي، إنه يقوم بممارسة الرياضة صباحا كل يوم يستيقظ في الساعة الخامسة فجرا ثم يشرب عصير برتقال ويبدأ اولا برياضة الجري لمسافة 6 ميل يوميا كل صباح، ثم يعود للمنزل وهو يمارس رياضة المشي ثم يقوم بعدة تمارين رياضية متنوعة لمدة ساعة.