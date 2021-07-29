تعيين اللواء هشام سليم مديرًا لأمن أسوان خلفًا للواء عصام عثمان

تولى اللواء هشام سليم، منصب مدير أمن أسوان الجديد، بعد توليته لعدة منصب قيادية هامة، خلفًا للواء عصام عثمان، مدير أمن أسوان سابقًا، والذى تم تعينيه خلال حركة التنقلات الجديدة مساعدًا لوزير الداخلية لمنطقة جنوب الصعيد.

وجاء ذلك عقب اعتماد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية الحركة السنوية للتنقلات العامة لضباط وضابطات الشرطة، والتي جاءت في إطار تطوير آليات العمل الشرطي لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة وكافة صور وأشكال الجريمة.

جدير بالذكر أن اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، اعتمد الحركة السنوية للتنقلات العامة لضباط وضابطات الشرطة، وشهدت الحركة مفاجآت لأول مرة، وأرسلها قطاع شؤون الضباط، إلى مديريات الأمن لتنفيذها.

وشهدت الحركة، الدفع بقيادات شابة لتولي مسؤولية حفظ الأمن، لتنفيذ السياسة الجديدة لوزارة الداخلية، تعتمد على كوادر شبابية ذات خلفيات أمنية متطورة، ويجري الاعتماد على الحاصلين على دورات تكنولوجية، تدعيما لسياسة التحول الرقمي التي تنتهجها الوزارة في كل قطاعاتها.

وشملت الحركة ترقية عدد من الدفعات، حيث ستجري ترقية الدفعة 1996 و1997 لرتبة عميد، ودفعة 2001 و2002 لرتبة عقيد، ودفعة 2006 لرتبة المقدم، ودفعة 2011 لرتبة الرائد، ودفعة 2016 لرتبة النقيب.

وجاء تشكيل الحركة كالتالي: لواء / معتز توفيق - مساعد الوزير لقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة.

لواء / أشرف ربيع - مساعد الوزير لمنطقة سيناء .

لواء / عصام عثمان - مساعد الوزير لمنطقة جنوب الصعيد .

لواء / ناصر حريز - مساعد الوزير لمنطقة القناة .

لواء / أحمد فاروق القرن - مساعد الوزير لمنطقة شرق الدلتا .

لواء / محمود خليل - مساعد الوزير لمنطقة شمال الصعيد .

لواء / رفعت نصار - مساعد الوزير لمنطقة البحر الأحمر .

لواء / أسعد الذكير - مساعد الوزير لمنطقة وسط الصعيد .

لواء / خالد العزب - مساعد الوزير لمنطقة وسط الدلتا .

لواء / حسن عبدالواحد - مساعد الوزير لقطاع الأمن الإقتصادى .

لواء / علاء فاروق - مساعد الوزير لقطاع المرور والحماية المدنية .

لواء / سعيد النجار - مساعد الوزير لقطاع الخدمات الطبية .

لواء دكتور / علاء عبدالمعطى - مساعد الوزير لقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة.

لواء / محسن شعبان - مدير أمن القليوبية .

لواء دكتور / عمر السويفى - مدير أمن أسيوط .

لواء / محمد والى - مدير أمن الشرقية .

لواء / منصور أحمد جمال الدين - مدير أمن الإسماعيلية .

لواء دكتور / أحمد السوليه - مدير الإدارة العامة للشئون القانونية .

لواء / بهى الدين زغلول - مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات .

لواء / هشام سليم - مدير أمن أسوان .

لواء / محمد حسان - مدير أمن المنيا .

لواء / محمد شرباش - مدير أمن سوهاج .

لواء / السيد سلطان - مدير أمن الدقهلية .

لواء / شريف رؤوف - مدير أمن جنوب سيناء .

لواء / محى سلامة - مدير أمن البحر الأحمر .

لواء / هشام السيد فكرى - مدير الإدارة العامة لحماية الآداب .

لواء دكتور / وليد الوكيل - مدير الإدارة العامة لأندية وفنادق الشرطة .

لواء / مؤمن الساعدى - مدير الإدارة العامة للمرور .

لواء / ضياء الدين بيومى - مدير الإدارة العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر .

لواء / عاصم الشريف - مدير الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية.