محمد حسني يتوقع حدوث نمو في بعض الصادرات المصرية للمغرب

قال محمد عادل حسني رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية المغربية لرجال الأعمال، إنه تم إنشاء الجمعية عام 2017، وبالفعل تم عمل لقاءات مع الجهات الحكومية بالمغرب لمدة عامين حتى جاءت جائحة فيروس كورونا والتي عملت على إيقاف الرحلات من القاهرة وإلى المغرب.

وأضاف حسني، أن حركة التعامل مع المغرب بدأت من جديد، وسيتم مناقشة التحديات والمعوقات التي تواجه المستثمرين بالبلدين والعمل على حلها، مشيدًا بدور السفير المغربي في مصر.

وتوقع حدوث نمو في بعض الصادرات المصرية للمغرب مثل الأخشاب والمنسوجات، الرخام، بالإضافة إلى مواد البناء.

وفي سياق منفصل، قال محمد عادل حسني، إن مصر نجحت حتي في إدارة ملف أزمة كورونا في جميع الاتجاهات، مضيفاً أن القرارات الاقتصادية للحكومة قرارات تاريخية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا علي الاقتصاد المصري.

واكد حسني، أن القطاع الخاص يشهد تحركا إيجابيا من الدولة وانتفاضة اقتصادية غير مسبوقة لدعم الاقتصاد المصري في هذه الفترة الحرجة التي تمر بها الاقتصاد العالمي، مشيدًا بحزمة القرارات الأخيرة في دعم الأنشطة الإنتاجية والصناعية وعلى رأسها توفير مليار جنيه لسداد جزء من مستحقات المصدريين بجانب التسهيلات الضريبية وخفض أسعار الفائدة لتشجيع الاستثمار والإنتاج، لافتا أن تلك القرارات والإجراءات قادرة الي حد كبير علي تجاوز الاقتصاد المصري المخاطر الاقتصادية العالمية جراء انتشار فيروس كورونا في العالم.

وشدد علي أهمية مواصلة الدولة خطتها في دعم الصناعة الوطنية بمزيد من الحوافز والتسهيلات الضريبية والتي من شأنها تجذب أنظار المستثمرين وتعطي الثقة والطمأنينة للقطاع الخاص في قدرة الدولة علي إدارة الأزمات ودعمها للصناع والمستثمرين.

وأكد رئيس الجمعية المصرية المغربية، أن القطاع الخاص سيظل الشريك الاستراتيجي للدولة والداعم لجهودها في تخطي الأزمة الاقتصادية المرتقبة ودعم الاقتصاد الوطني من خلال الالتزام بمواصلة العمل والإنتاج وتحويل الأزمات إلى فرصة استثمارية في ظل الدعم الكامل لأجهزة الدولة التاريخي والسريع للخروج من هذه الأزمة.