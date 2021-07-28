غدًا.. درجة الحرارة تخفّض سرعة قطارات السكة الحديد

قالت مصادر خاصة بهيئة السكة الحديد إن الهيئة قررت تخفيض سرعة القطارات غدًا، بسبب ارتفاع درجات الحرارة؛ حتى لا يتسبب ارتفاع الحرارة مع السرعة العالية فى وجود مشاكل فنية داخل القطارات.

أضافت المصادر، لـ"الدستور"، أنه سيتم خفض سرعة القطارات إلى ٦٠ كم فى الساعة الواحدة بدلاً من ٨٠ كم فى الساعة، خاصة فى المناطق التي يوجد بها أعمال تطوير ورفع السكة الحديد.

وقال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن دخول القطاع الخاص في مجال الإدارة والتشغيل لعدد من أنشطة السكة الحديد سيُسهم في تحقيق التنافسية بين الشركات المختلفة بما يعود على رفع مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب وكذلك سيسهم في الحفاظ على ممتلكات وأصول مرفق السكة الحديد وتعظيم مواردها.

أضاف الوزير، في بيان الأربعاء، أن أهم الأنشطة الأخرى المطروحة للاستثمار بها تشمل (إنشاء شركة لإدارة وتشغيل نقل البضائع – إنشاء شركة لإدارة وتشغيل القطارات السياحية – إنشاء شركة للخدمات المتكاملة – إنشاء شركة للنقل المتميز ( قطارات تالجو – العربات المكيفة الروسي) – إنشاء شركة لإصلاح وعمرات وتطوير عربات الركاب- إنشاء شركة لإصلاح وعمرات وتطوير عربات البضائع – إنشاء شركة جديدة لإصلاح وعمرات وتطوير الجرارات الجديدة – إنشاء شركة لإصلاح وعمرات وتطوير الجرارات بالتبين – مشاركة شركة إيرتراك في أعمال تجديد وصيانة الخطوط الحديدية – إنشاء شركة جديدة لتجديد وصيانة الخطوط الحديدية).

ووجه وزير النقل قيادات وزارة النقل، اليوم، بتحضير قائمة بالمشروعات التي تنفذها الشركات الإسبانية في مصر وأخرى للمشروعات التي تشرف على تنفيذها الشركات الإسبانية وتقوم بإعداد المستندات الخاصة بها وثالثة للمشروعات الجاري التفاوض عليها ومطلوب تمويلها والقائمة الرابعة للمشروعات المتاحة للإدارة والتشغيل في مجال السكك الحديدية أمام الشركات الإسبانية حيث أكد الوزير على أن الوزارة حاليا تنفذ خطة لإدخال القطاع الخاص في مجال إدارة وتشغيل وسائل النقل.