«التأمينات» تنتهى من صرف معاشات يوليو السبت المقبل

تنتهى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، السبت المقبل، من صرف معاشات يوليو بالزيادة الجديدة 13% لمن تخلف عن الصرف خلال الشهر، وسط إجراءات احترازية مشددة عبر منافذ الصرف الآلية المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية.

وأكدت الهيئة أن نسبة الزيادة 130 جنيها لكل ألف جنيه، وتمثلت قيمة الزيادة كالتالي:



- 1000 جنيه، قيمة الزيادة 130 جنيها.

- 2000 جنيه، قيمة الزيادة 260 جنيها.

- 3000 جنيه، قيمة الزيادة 390 جنيها.

- 4000 جنيه، قيمة الزيادة 520 جنيها.

- 5000 جنيه، قيمة الزيادة 650 جنيها.

- 6000 جنيه، قيمة الزيادة 780 جنيها.

-7000 جنيه، قيمة الزيادة 910 جنيهات.

- 8000 جنيه فيما أعلى، قيمة الزيادة 1053 جنيها.

ومن جانبه، قال اللواء جمال عوض رئيس الهيئة إن المعاش هو حق أصيل لصاحبه يكفله له القانون ولا يجوز حرمانه منه أو إيقاف صرفه بأي حال من الأحوال، مُشداً على أن الدولة مستمرة في الوفاء بجميع المستحقات والامتيازات التأمينية المقررة لأصحاب المعاش والمستحقين عنهم دون أي انتقاص والتأكيد على أن صاحب المعاش له الحق الأصيل في اختيار أي جهة لصرف استحقاقاته التأمينية.

وفي سياق آخر، أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنه في حالة وفاة المؤمن عليها، أو صاحبة المعاش، يحق للمستحقين عنها مثل الزوج والأبناء الذين تتوافر فيهم شروط الاستحقاق الحصول على المعاش، وفق قانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019.

وأوضحت الهيئة، على موقعها الرسمى، أنه يحق للأرمل الجمع بين معاشه عن زوجته ومعاشه بصفته، كما يحق له الجمع بين معاشه عن زوجته ودخله من العمل أو المهنة، دون حدود، على أن تتوفر به الشروط التالية:

- ألا يكون متزوجًا بأخرى في تاريخ وفاة المؤمن عليها أو صاحبة المعاش.

- أن يكون الزواج موثقًا، أو ثابتًا بموجب حكم قضائي بات.

- يُقبل إثبات الزواج بالإعلام الشرعي في الحالات التي جرت فيها العادة على عدم توثيق الزواج. ‌