5 وفيات و941 إصابة جديدة بكورونا في الكويت

سجلت الكويت خلال الساعات الـ24 الماضية، 941 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 395 ألفا و479 إصابة.

وأشارت وزارة الصحة الكويتة- وفقا لوكالة الأنباء الكويتية، اليوم الأربعاء- إلى أنها سجلت خمس وفيات، ليصبح مجموع الوفيات المسجلة 2303 حالات ، كما سجلت 1365 حالة شفاء؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 380 ألفا و175.

كورونا حول العالم

قد أظهرت بيانات مجمعة، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم بلغ 195.3 مليون حتى صباح اليوم الأربعاء، فيما وصل عدد جرعات اللقاحات المعطاة إلى 3.93 مليار جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 0800 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 195 مليونا و329 ألف حالة، وإجمالي الوفيات ارتفع لـ4 ملايين و177 ألف حالة.

وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، كشفت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء عن إعطاء 3.93 مليار جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة وتركيا والأرجنتين وكولومبيا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا وإيران.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، يليها الاتحاد الأوروبي ثم الهند والولايات المتحدة والبرازيل والمملكة المتحدة واليابان وتركيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، نظرا لتباين الدول من حيث عدد السكان.

جدير بالذكر أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

وكانت أعلنت الكويت منع السفر خارج البلاد إلا للمواطنين المحصنين الذين تلقوا لقاح فيروس كورونا أو الذين تعذر حصولهم على اللقاح لأسباب صحية أو من هم دون 16 سنة.