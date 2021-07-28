الأربعاء 28 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الملابس والسجاد» أبرزها.. «الإحصاء» يرصد صادرات مصر لأمريكا من السلع تامة الصنع

صادرات
صادرات

رصد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أهم صادرات مصر إلى الولايات المتحدة الأمريكية من السلع تامة الصنع والتى ارتفعت إلى حدود 1.428 مليار دولار خلال عام 2020 مقابل 1.494 مليار دولار خلال العام السابق عليه، والتى نستعرض أبرزها فيما يلى: 
بلغت صادرات ملابس وتوابعها من مصدرات وغير مصدرات 812.1 مليون دولار بنسبة 56.8%.
بلغت صادرات سجاد وأغطية أرضيات من مواد نسيجية 162.2 مليون دولار بنسبة 11.4%.
بلغت صادرات زجاج ومصنوعاته 129.6 مليون دولار بنسبة 9.1%.
بلغت صادرات حديد ومصنوعاته 25.7 مليون دولار بنسبة 1.8%.
بلغت صادرات مصر من ورق ومصنوعات من عجائن الورق 21.2 مليون دولار بنسبة 1.5%.
بلغت صادرات مصر من ألومنيوم ومصنوعاته 17.1 مليون دولار بنسبة 1.2%.
بلغت صادرات أثاث ومنشآت جاهزة الصنع 8.3 مليون دولار بنسبة 0.6%.
بلغت صادرات من صابون ومحضرات غسيل وشموع صناعية 8.3 مليون دولار بنسبة 0.6%.
وبلغت صادرات مراجل ، آلات وأجهزة وأدوات آلية وأجزاؤها 5.5 مليون دولار بنسبة 0.4%.
بلغت صادرات أسماك وقشريات ورخويات 8.3 مليون دولار بنسبة 0.6%.
بلغت صادرات ألبان ومنتجات وبيض وعسل 3.1 مليون دولار بنسبة 0.2%.
بلغت صادرات خضر ونباتات ودرنات صالحة للأكل 28.8 مليون دولار بنسبة 2%.
بلغت صادرات فواكه وأثمار قشرية صالحة للأكل 5.6 مليون دولار بنسبة 0.4%.
بلغت صادرات بن وشاى وبهارات 1.8 مليون دولار بنسبة 0.1%.

كان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، قد أعلن فى وقت سابق تراجع قيمة العجز فى الميـزان التجاري ل 3.1 مليار دولار خلال شهر  أبريل 2021 مقابل 3.5 مليار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبة انخفاض قدرها 13.3 ٪.

وارتفعت قيمـة الصـادرات بنسبة  47.4٪ حيـث بلغـت  2.84  مليار دولار خـلال شهر أبريل  2021 مقابل 1.93 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى إرتفاع قيمة صادرات بعض السـلع وأهمها: (أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 77.2 ٪، فواكه طازجه  بنسبة 60.2  ٪، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 12.0  ٪).

كما ارتفعت قيمـة الواردات بنسبة  8.1٪ حيث بلغت 5.92  مليار دولار خـلال شهر أبريل  2021  مقابل 5.47 مليار دولار   لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى ارتفاع  قيمة واردات  بعض السلع وأهمها:  (سيارات ركوب بنسبة   58.9 ٪ ، خامات الحديد ومركزاتها بنسبة 58.6٪ , لدائن باشكالها الاوليه بنسبه 27.2 %).

الاحصاء صادرات مصر أمريكا سلع تامة الصنع

رئيس التحرير

وائل لطفي

كل هذا الفساد

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