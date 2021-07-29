الخميس 29 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ننشر أقوال المجنى عليه حول عصابة «سرقة الهواتف» فى المطرية

تشكيل عصابي
تشكيل عصابي

حصلت "الدستور" على أقوال المجني عليه حول عصابة سرقة هاتف محمول وحقيبة من مواطن بالإكراه أثناء استقلاله سيارة أجرة في منطقة المطرية إلى محكمة الجنايات، في القضية رقم  ٥٥٠ لسنة ۲۰۲۱ جنايات المطرية، والمقيدة برقم ١٢٤٦ لسنة ٢٠٢١ کلي شرق القاهرة.

 

وجاء بأقوال المجني عليه، إنه حال استقلاله لسيارة أجرة قيادة المتهم الأول فوجئ بالمتهمين الثاني والثالث يهددانه باستعمال سلاحين أبيضين "سکینتین" وتعديا عليه ضربا فأحدثا إصابته وتمكنوا من سرقة هاتف المحمول ومبلغ مالي وحقيبة كانوا بحوزته ثم ـلقوة خارج السيارة ولاذوا بالفرار.
 

كما جاء بأقوال نقيب شرطة ومعاون مباحث قسم المطرية، إن تحرياته السرية دلته إلى قيام المتهمين من الأول حتى الثالث بارتكاب الواقعة على نحو ما شهد به سالفه.

 وأضاف بأن المتهم الرابع قام بتحريضهم والاتفاق معهم على ارتكاب تلك الواقعة.

قرار الإحالة

وجاء في قرار الإحالة الصادر من النيابة العامة إلى محكمة الجنايات أنه بعد الإطلاع على الأوراق وما تم فيها من تحقيقات، تتهم النيابة العامة "م ع" ۲۹ سنة- سائق،  و"م م"  ۳۷ سنة- عامل،  و"م ل"- ۳۲ سنة- فكهان، و"ص ح" ۳۱ سنة- عامل- لأنهم  بدائرة قسم المطرية محافظة القاهرة، قام المتهمون الأول حتى الثالث بسرقة الهاتف المحمول والمبلغ المالي والحقيبة المبينة وصفا وقيمة ومقدارا، والمملوكين للمجني علیه "مصطفى. ه"، وكان ذلك ليلا وبالطريق العام بإحدى وسائل النقل البرية، بأن استغلوا استقلاله السياره قياده الأول وأشهر الثاني والثالث في وجهه سلاحين أبيضين وهدداه باستعمالها وتعدوا عليه بالضرب محدثین إصابته، وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من بث الرعب في نفسه، وشل مقاومته والاستيلاء على المسروقات خاصته، وأضاف قرار الإحالة أن المتهمين حازوا وأحرزوا بغير ترخیص سلاحين أبيضين "سکینتین".

وأوضح قرار الإحالة أن المتهم الرابع اشترك بطريقي التحريض والاتفاق مع المتهمين الأول حتى الثالث على ارتكاب الجريمة محل الاتهام الأول فوقعت بناء على ذلك التحريض.

أقوال المجني عليه عصابة سرقة الهواتف المطرية سيارة أجرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

كل هذا الفساد

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