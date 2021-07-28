الأربعاء 28 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

إجراءات صارمة ضد المخالفين

«حماية المستهلك» يحذر من العروض الوهمية بالأوكازيون الصيفي

ايمن حسام
ايمن حسام

أعلن أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك بدء موسم التخفيضات الصيفية بداية من الإثنين المقبل ويستمر لمدة شهر علي أن يكون لكل محل أسبوعين، وذلك بعد إصدار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين  قرارًا وزاريًا ببدأ فترةالتخفيضات  الصيفية

وأكد حسام الدين أن أعضاء إدارة مراقبة الأسواق بالجهاز الحاملين لصفة الضبطية القضائية سيقومون بالمرور علي المحلات للتأكد من جدية التخفيضات المعلنةوإعلان المحلات المشاركة في الأوكازيون عن أسعار السلع المعروضة قبل وبعد التخفيض والإلتزام بنسبه الخصم المعلنة وحصول هذه المحلات علي موافقة مسبقه من مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقعة في نطاق دائرتهم

أضاف أن المرصد الإعلامي لدى الجهاز سيقوم برصد صفحات الشركات المشاركة في الأوكازيون الصيفي على السوشيال ميديا للتأكد من جدية التخفيضات، وفى حالة التلاعب في نسبة التخفيضات أو الإعلان عن تخفيضات وهمية يتم توقيع غرامة مالية قد تصل إلى 2 مليون جنيه بإعتبارها تقع ضمن الإعلانات المضللة مطالبا المواطنين الشراء من الأماكن المرخصة حفاظا على حقوقهم أثناء الشراء، تفعيل سياسة والأسترجاع وفقا للقانون والابتعاد عن المواقع مجهولة المصدر، خاصة خلال عمليات الشراء «أون لاين».

وحذّر أيمن حسام الدين التجار من التلاعب في المنتجات أو تقديم عروض وهمية في تخفيضات الأسعار على غير الحقيقية خلال فترة الأوكازيون وأن إدارة مراقبة الأسواق بالجهاز ستقوم بتحرير محاضر للمخالفين وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية طبقا لقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنه 2018،و سيقوم الجهاز بتلقي شكاوى المستهلكين ضد أي مخالفات في الأسواق  من خلال الخط الساخن  19588 من خلال أي خط أرضي ، وأيضا من خلال الموقع الإلكتروني ، الصفحة الرسمية للجهاز علي الفيس بوك أو من خلال الواتس اب علي الرقم 01577779999.

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وائل لطفي

كل هذا الفساد

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