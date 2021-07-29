انطلاق فعاليات مبادرة «مصر بلا غرقى» بأسوان (فيديو)

شهد نادي أسوان الرياضي، مساء اليوم الأربعاء، تنظيم مديرية الشباب والرياضة في أسوان، فعاليات مبادرة ''مصر بلا غرقى'' والتي يأتي تنظيمها بالتزامن مع اليوم العالمي للحد من حوادث الغرق، وتتم تحت رعاية وزارة الشباب والاتحاد المصري للغوص والإنقاذ.

وجاء تنظيمها في محافظة أسوان بالتزامن مع محافظات الصعيد: "الأقصر، سوهاج، قنا، أسيوط، والوادي الجديد".

وجاءت بحضور كلاً من: فتحي محمد عبد الحافظ، وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان، و منسق مبادرة مصر بلا غرق بأسوان الدكتور ناصر محمد، وعدد من المنقذين بالإضافة إلى العديد من رواد حمام السباحة وأسرهم.

وتضمنت فعاليات مبادرة '' مصر بلا غرقى'' محاكاة لفرق الإنقاذ، حيث أنه تم تقسيم عدد المنقذين، المعروفين بزي الاتحاد والذي يشمل التيشيرت الأصفر، والشورت الأحمر، على عدد الذين يأدوا دور حالات الغرق.

وجاء المحاكاة كالتالي وقف المنقذين أمام حمام السباحة والقفز مسرعين لانتشال الغرقى واصطحابهم للبر، وبعدها تم تطبيق الإسعافات الأولية اللازمة على حالات الغرقى، لتعريف الجمهور والحاضرين للمبادرة، ورواد حمام السباحة، بالخطوات التي تتم خلال عملية إنقاذ الغرقى، وطرق الإسعافات الأولية، التي لابد أن تتم لإنقاذ أي غريق.

كما تضمنت المبادرة أيضًا تقديم الدكتور ناصر محمد منسق مبادرة مصر بلا غرقى في أسوان العديد من النصائح للأهالي والموجودين لكيفية تفادي المصطحبين للغريق، الغرق برفقة الشخص الذي يستنجد بهم، وذلك من خلال شرحه عمليًا برفقة الكابتن مصطفى ميشو، منقذ دولي.

واختتمت فعاليات مبادره "مصر بلا غرق'' بنادي أسوان الرياضي، بالتقاط صورة جماعية لجميع الحضور للمبادرة، ورواد حمام السباحة، برفقة فتحي محمد عبد الحافظ، وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتور ناصر محمد، منسق مبادرة مصر بلا غرقى، والفريق المشارك من الغرقي والمنقذين خلال فاعليات المبادرة.

فعاليات مبادرة مصر بلا غرقى

فعاليات مبادرة مصر بلا غرقى

فعاليات مبادرة مصر بلا غرقى

فعاليات مبادرة مصر بلا غرقى

فعاليات مبادرة مصر بلا غرقى

فعاليات مبادرة مصر بلا غرقى

فعاليات مبادرة مصر بلا غرقى

فعاليات مبادرة مصر بلا غرقى

فعاليات مبادرة مصر بلا غرقى

فعاليات مبادرة مصر بلا غرقى

فعاليات مبادرة مصر بلا غرقى

فعاليات مبادرة مصر بلا غرقى