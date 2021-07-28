الأربعاء 28 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«الألكسو» تُهنّئ الأردن بمناسبة تسجيل مدينة السّلط على قائمة التراث العالمي

منظمة العربية للتربية
منظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم"الألكسو"

هنأت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو" المملكة الأردنيّة الهاشمية، وعلى رأسها الملك عبد الله الثاني ابن الحسين وإلى الشعب الأردني وإلى كافة القائمين على التّراث بالمملكة الأردنية الهاشمية، على تسجيل مدينة السّلط على قائمة التراث العالمي خلال الدورة (44) الحالية لاجتماع لجنة التراث العالمي المنعقدة في الفترة بين 16 و31 يوليو.

وذكرت "الألسكو" فى بيان صحفي صدر عنها منذ قليل: "يُؤكّدُ هذا النّجاح ما تتمتّعُ به المملكة الأردنية الهاشمية من تراثٍ متنوعٍ وأصيلٍ. فبعد البتراء وقُصير عمرة وأمّ الرّصاص ووادي الرُّوم وموقع المعمُوديّة، هاهي تتعزّز قائمة التراث العالمي بمدينة السّلط الأردنيّة الواقعة على الطريق المؤدية إلى فلسطين والمُحتوية لفُسيفساء من المعالم تعود إلى فترات تاريخية متعدّدة ممّا جعلها "مدينة التّسامح والضّيافة الحضريّة"، مثلما تمّت تسميتها في ملفّ تسجيلها في دعوة صريحة لتكريسِ القيم الإنسانية، ودلالة واضحة لما يتميّز به هذا البلد من انفتاح على كلّ الثقافات الكونيّة عبر التاريخ.

وتابعت المنظمة في بيان لها: تُشيد المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بهذا النجاح وتباركُه، وتظلُّ على استعدادٍ تامّ للاستمرار في تقديم الدّعم إلى المملكة الأردنية الهاشمية لما فيه خير التراث بمختلفِ أصنافهِ ولكلّ الملفّات المُرشّحة للتّسجيل لدى اليونسكو، ووضع كلّ إمكاناتها وخبراتها على ذمّة كلّ البلدان العربيّة في مجالات جرد الممتلكات الثقافيّة والمحافظة عليها وتوثيقها وتثمينها وحسن إدارتها في إطار مشاريع السّياحة الثقافية وبرامج التّنمية المُستدامة بصفة عامّة.

وكانت قد قررت لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) الموافقة على إدراج مدينة السلط "مدينة التسامح والضيافة الحضارية" على قائمة التراث العالمي.

يشار إلى أن المواقع المدرجة على قائمة التراث العالمي في الأردن، هي البترا، وقصير عمرة، وأم الرصاص، ووادي رم، والمغطس، بالإضافة إلى مدينة السلط المدرجة حديثا.

الالكسو الملك عبد الله الثاني المملكة الأردنية الهاشمي مدينة الس لط منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو

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وائل لطفي

كل هذا الفساد

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