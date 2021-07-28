الخرباوى يكشف اسم التنظيم السرى للإخوان فى تونس

أكد المفكر السياسي والخبير في شئون الجماعات الإسلامية ثروت الخرباوي، أن التنظيم السري للإخوان المسلمين في تونس يعرف باسم "كتيبة جنود الخلافة".

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "بالورقة والقلم"، والمذاع عبر فضائية "ten"، أن هناك كشوفا بأسماء وهمية في قضية تمويل حزب النهضة في تونس مصدرها التنظيم الدولي للإخوان في لندن.

وأوضح أن راشد الغنوشي رئيس حزب النهضة تلقى تمويلات ضخمة من الخارج، لافتا إلى أن هذا الأمر أحدث خلافات ضخمة داخل الحزب حيث إن رفيق عبدالسلام زوج نجلة "الغنوشي"، أقام مؤتمر صحفيا يتهم فيه الأخير بتعطيل الحياة السياسية في تونس.