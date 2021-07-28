الأربعاء 28 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

1 أغسطس.. أولى جلسات محاكمة متهم بترويج مخدرات فى مدينة نصر

محكمة
محكمة

حددت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس جلسة 1 أغسطس المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمة عامل لاتهامه بترويج مواد مخدرة مدرجة بالجدول الأول من قانون المخدرات في مدينة نصر.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار علي الهواري، وعضوية المستشارين حسين عبد المنصف زهران، وخالد فخري الشلقامي، ومروة هشام بركات، وأمانة سر خالد عبد المنعم، ومعتز مدحت.

كشف أمر إحالة المتهم «أحمد.ر»، 25 سنة، عامل بدائرة قسم أول مدينة نصر بالاتجار في جوهر indazole carboximides في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وأضافت تحريات ملازم أول شرطة عبد الحميد منير عبد الحميد العلقامي معاون مباحث قسم شرطة مدينة نصر بأنه حال مروره بدائرة القسم أبصر المتهم في حالة تدعو للشك والريبة في أمره فاستوقفه وأبصر بحوزته كيسا بلاستيكيا شفافا يحوي نباتا عشبيا مخدرا وبتفتيشه عثر بحوزته على مبلغ مالي وهاتف محمول وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بإحرازه للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة البيع والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه من المتعاطين.

 

مجمع محاكم مدينة نصر معاون مباحث هاتف محمول التجمع الخامس السجن المؤبد قسم شرطة المعمل الجنائي مواد مخدرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

كل هذا الفساد

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