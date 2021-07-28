الأربعاء 28 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«مستثمرو العاشر»: هدفنا زيادة الصادرات المصرية للخارج

ايمن رضا
ايمن رضا

قال أيمن رضا الأمين العام لجمعية مستثمري العاشر من رمضان، عضو جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، إن الجمعية لها أهداف استراتيجية تعمل على تحقيقها، فهي تتبنى القضايا والتحديات التي تواجه المستثمرين وتعمل على حلها مع الجهات الحكومية المعنية بالشأن. 
 

وأضاف رضا، أن الجمعية أهلية غير حكومية ولا تهدف إلى الربح تأسست عام 1985، تضم جميع المصانع في منطقة العاشر من رمضان، فتعتبر من أكبر جمعيات المستثمرين في مصر، وهدفها أيضًا زيادة حجم الصادرات المصرية إلى الخارج، بالإضافة إلى النهوض بمدينة العاشر اجتماعيًا واقتصاديًا وخدميًا.

وتابع إن للجمعية دور في زيادة فرص العمل بالمدينة من خلال إطلاق المبادرات والبرامج لأهالي منطقة العاشر من رمضان لتوفير فرص عمل مناسبة لهم تنفيذًا لدورها في الخدمة المجتمعية.

وأشار الأمين العام لجمعية مستثمري العاشر من رمضان، إلى أن من أهداف الجمعية أيضًا التنسيق بين المصالح المشتركة للاعضاء وتمثيلهم محليًا ودوليًا، بالإضافة إلى دعم الاتصال بين الجمعية والهيئات والمنظمات الاقتصادية، فضلاً عن تنظيم المؤتمرات وورش العمل واللقاءات وخاصة مع رؤساء وأعضاء الأجهزة التنفيذية والتشريعية والسياسية، واستقبال الوفود الأجنبية من رجال الأعمال ورؤساء دول وسفراء وممثلين عن المؤسسات الدولية المختلفة.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

كل هذا الفساد

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