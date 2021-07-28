إصابة 8 فلسطينيين بالرصاص فى مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلى جنوب نابلس

أصيب ثمانية فلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، مساء اليوم الأربعاء، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي على جبل صبيح المهدد بالاستيلاء، في بلدة بيتا جنوب نابلس.

وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل، بأن 8 مواطنين أصيبوا بالرصاص المطاطي، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع خلال المواجهات في بيتا، إضافة إلى إصابة شاب برضوض نتيجة الاعتداء عليه بالضرب من قبل جنود الاحتلال.

وتشهد بلدة بيتا مواجهات يومية ضمن فعاليات الاحتجاجية ضد إقامة بؤرة "جفعات افيتار" الاستيطانية على قمة جبل صبيح.

فى وقت سابق من اليوم، قالت وزارة الشئون الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن إسرائيل تخرق الاتفاقيات الموقعة بمواصلة إغلاق المؤسسات الفلسطينية في القدس.

وأدانت الوزارة، في بيان صحفي، قرار إسرائيل تمديد إغلاق مؤسسات فلسطينية في القدس للمرة الـ40 خلال العشرين عاما الأخيرة، وفي مقدمتها بيت الشرق والغرفة التجارية وغيرها من المؤسسات الفاعلة في خدمة الفلسطينيين في المدينة.

وذكرت أنه "رغم الرسالة التي تلقتها القيادة الفلسطينية (مطلع العام الجاري) من إسرائيل بشأن الالتزام بالاتفاقيات الموقعة، تم تجديد أوامر إغلاق المؤسسات الفلسطينية إمعانا بسياسات الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة".

ورأت أن "هذا القرار يندرج في إطار الإجراءات أحادية الجانب، وإخلالا فاضحا بالاتفاقيات الموقعة، وعدم وفاء بالالتزامات المترتبة على إسرائيل كقوة احتلال في الحفاظ على حياة وخدمات السكان المدنيين الرازحين تحت الاحتلال ومؤسساتهم"، وفقا لبيان الخارجية الفلسطينية.

وطالبت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه "ما تتعرض له القدس ومقدساتها ومواطنيها ومؤسساتها والضغط على إسرائيل لإجبارها على فتح المؤسسات الفلسطينية في المدينة".

وشددت على ضرورة الحفاظ على الحياة الفلسطينية المدنية في القدس الشرقية بسكانها وما يلزمه من خدمات واحتياجات، وتأهيل وتطوير عمل المؤسسات الفلسطينية تَوْطِئة للتوصل لاتفاق اسرائيلي فلسطيني.