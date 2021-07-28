«مستقبل أفضل».. مستفيدات «قوافل الصحة الإنجابية» ضمن «حياة كريمة»: «أفكارنا عن الخِلفة اتغيَّرت»

لا تتوقف المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» عن طرق أبواب المشكلات القديمة للمجتمع المصرى من أجل تحسين جودة الحياة فى الوقت الحاضر، ورسم مستقبل أفضل فى الغد القريب، ومن بين تلك الأبواب تصدت المبادرة لمشكلة الزيادة السكانية المفرطة وكثرة الإنجاب، لما لها من آثار سلبية على جهود التنمية، من خلال إطلاق قوافل للصحة الإنجابية والتوعية تجوب القرى والمراكز المستفيدة من المبادرة الرئاسية.

«الدستور» التقت عددًا من السيدات اللاتى تلقين الرعاية الطبية من خلال قوافل الصحة الإنجابية فى عدة محافظات، للوقوف على مدى رضائهن عن الخدمات، وتأثير حملات التوعية الأسرية على طريقة تفكيرهن.

توفير وسائل تنظيم الأسرة لـ258 ألفًا و648 سيدة فى ٩ محافظات بالمجان

أعلن حسام عباس، رئيس قطاع تنظيم الأسرة بوزارة الصحة، عن توزيع وسائل تنظيم الأسرة لـ٢٥٨ ألفًا و٦٤٨ سيدة بالمجان ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، فى محافظات: «القاهرة، والجيزة، والمنيا، وسوهاج، وأسوان، والبحيرة، والشرقية، وكفرالشيخ، والغربية»، مع توفير خدمات الكشف الطبى لتخصصات أمراض النساء، والباطنة، والأطفال.

وأضاف، لـ«الدستور»، أن العمل لا يزال جاريًا لإطلاق ١٠ قوافل للصحة الإنجابية فى ٧ محافظات، هى: الفيوم، والمنيا، وأسيوط، وقنا، والأقصر، ودمياط، والدقهلية، مؤكدًا أن الدولة تسعى لوصول هذه القوافل لكل قرية فى مصر.

وذكر أنه جرى إطلاق حملة لتقديم الخدمات الصحية والتوعوية للأسر، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية، بالاستعانة بالرائدات الريفيات للتوعية بوسائل تنظيم الأسرة ذات المفعول الطويل، والطرق السليمة لتربية الأطفال.

فاطمة مختار: خططتُ لإنجاب 7 أطفال.. والأطباء حذرونى من مخاطر صحية

قالت فاطمة مختار، ٢٦ عامًا، من سكان محافظة الجيزة، إنها تزوجت منذ أشهر قليلة دون إجراء فحوصات الزواج، معللة ذلك بأن مجتمع القرى لا يقبل هذه التحاليل الطبية التى تكشف سلامة الزوجين.

وأضافت أنها توجهت لمقر وحدة صحة الأسرة والطفل بمنطقة المنيب، بعد أن عرفت من جيرانها بوجود قافلة لرعاية المرأة تابعة لمبادرة «حياة كريمة»، وفور وصولها وجدت مجموعة من فرق التمريض فى استقبالها، وأوضحوا لها أنه بإمكانها إجراء فحوصات طبية مجانية للاطمئنان على صحتها، وقال طبيب الباطنة لها إنها تعانى من بعض الضعف، وكتب لها فيتامينات ومقويات ضمن روشتة العلاج.

وذكرت أنها بعد ذلك توجهت لتلقى بعض النصائح من القائمين على حملات التوعية الأسرية، الذين أخبروها بأنه يتوجب عليها استخدام وسائل منع الحمل بعد وضع طفلها الثانى، لضمان حياة صحية للأسرة بأكملها.

وتابعت: «قبل تلك الزيارة كنت أرغب فى إنجاب ٧ أطفال مثل والدتى، إلا أن متطوعات المبادرة والأطباء حذرونى من المخاطر الصحية والاجتماعية لهذا الأمر»، موضحة أنها جلست لمدة ساعة ونصف الساعة لتلقى كل النصائح الخاصة بالإنجاب والأسرة، وأن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد بل وزعوا عليها بعض الكتيبات الخاصة بكيفية التعامل مع الأطفال، وشروحات عن فوائد تنظيم الأسرة وتأثيرها على مستقبل المجتمع، ونماذج من الأسر التى نجحت فى تربية عدد أقل من الأطفال، مقارنة بالأسر التى لديها أكثر من طفلين.

وأكدت فاطمة أنها وعقب الزيارة تغير تفكيرها ولم تعد ترغب فى إنجاب عدد كبير من الأطفال كما كانت تفكر فى السابق، بل اقتنعت بفوائد إنجاب طفل أو طفلين لتُحسن تربيتهما وتنشئتهما فى بيئة صحية.

واختتمت بقولها: «أتمنى استمرار تلك المبادرة فى تأدية عملها حتى تتمكن من تغيير العادات والأفكار الخاطئة التى ورثناها عن أهلنا فى المجتمعات الريفية والصعيدية، مثل أن كثرة الأطفال نعمة وأن كل طفل يأتى ورزقه معه، وكلها أفكار خاطئة دمرت العديد من الأسر وتسببت فى تشريد الأطفال، وتردى المستوى التعليمى والأخلاقى للأجيال الجديدة».

علياء حسن: تلقيتُ رعاية طبية مميزة وأشكر الرئيس على اهتمامه بصحة المرأة

ذكرت علياء حسن، ٤٠ عامًا، من سكان محافظة الجيزة، أنها علمت بوجود قوافل الصحة الإنجابية من خلال الجيران والأقارب، الذين شاهدوا لافتة معلقة على أبواب وحدة صحة الأسرة، تفيد بوجود قافلة طبية لرعاية الأسرة ضمن أعمال مبادرة «حياة كريمة»، ما دفعها للذهاب للاستفادة من الخدمات المجانية التى تقدمها المبادرة الرئاسية.

وأضافت أنه فور وصولها لمقر الوحدة، وجهتها إحدى العاملات للمكان المخصص لتوقيع الكشف الطبى بعد التأكد من ارتدائها الكمامة الطبية، وتعقيم يديها بالكحول، وبعد إجراء بعض الفحوصات الطبية والأشعة، أخبرها الطبيب بأنها تعانى من التهابات حادة فى الرحم، إلا أنه طمأنها وقال لها إن ظهور أعراض بسيطة عليها يشير إلى أن وضعها الصحى مستقر، وأن المرض فى بداياته وسيتم علاجها سريعًا.

وواصلت: «وصف لى الطبيب العلاج المناسب ونصحنى بعض النصائح الزوجية والسلوكية لأتعافى بشكل أسرع، وحصلت على الأدوية مجانًا، وأخبرونى بأنه بإمكانى متابعة حالتى الصحية مع الأطباء واستشارتهم كلما لزم الأمر أو فى حال شعرت بأى أعراض جديدة».

وقالت علياء إن الرعاية الطبية المقدمة تتم على أكمل وجه، حيث تلقت سيلًا من المعلومات الجديدة حول وسائل تنظيم الأسرة طويلة الأمد، ونصحها الطبيب بالاستفادة من تقديم مبادرة «حياة كريمة» وسائل متنوعة مجانًا، وطلب منها أن تستغل هذا الأمر لكن بعد تعافيها تمامًا، مشيرة إلى أن شراء وسائل منع الحمل من خارج المبادرة مكلف جدًا والقدرة المالية لكثير من الأسر خاصة من سكان القرى لا تستطيع تحملها.

وتوجهت بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى على تدشينه هذه المبادرة التى من المقرر أن يستفيد منها جميع سيدات مصر، مشيرة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التى يدعم فيها الرئيس صحة المرأة، فخلال مبادرة ١٠٠ مليون صحة، خصص جزءًا كبيرًا منها للكشف المبكر عن سرطان الثدى، وتقديم الرعاية الصحية المجانية للحالات المصابة بهذا المرض، كما دعم المرأة فى مواجهة السمنة والأمراض المزمنة.

نهى طارق: فحوصات دقيقة ومجانية لاختيار وسيلة منع الحمل المناسبة

كشفت نهى طارق، ٥٣ عامًا، محافظة كفرالشيخ، عن أنها حصلت على وسيلة لمنع الحمل من خلال قوافل الصحة الإنجابية الموجودة داخل الوحدة الصحية التابعة للمركز، دون أى عناء.

وقالت: «قصدت مقر الوحدة وهناك استقبلتنى إحدى العاملات التى دونت بياناتى الشخصية فى كارت متابعة، وطلبت منّى إجراء بعض الفحوصات الروتينية لمعرفة نسبة السكر فى الدم ومستوى ضغط الدم، ورسم القلب، وبعد توقيع كشف الباطنة، انتظرت دورى أمام غرفة كشف أمراض النساء، وبعد أقل من نصف الساعة دخلت وأخبرت الطبيب برغبتى فى الحصول على وسيلة لتنظيم الأسرة ضمن مبادرة حياة كريمة».

وأضافت: «طلب منّى الطبيب إجراء بعض الفحوصات والتحاليل لتحديد نوع وسيلة منع الحمل المناسبة لى، والاطمئنان على صحتى، ووجهنى لإجراء هذه الفحوصات فى أحد المستشفيات الحكومية»، مشيرة إلى أن «الخدمة المقدمة من المبادرة الرئاسية عظيمة جدًا، وليست مقصورة على وسائل تنظيم الأسرة فقط ولكنها تمتد للتوعية بطرق التربية الجيدة».

وشددت «نهى» على أنها استفادت بشكل كبير من حملات التوعية بطرق التربية والتعامل السليم مع الأطفال فى مختلف الأعمار السنية، مشيرة إلى أن مصر ستجنى ثمار المبادرة الرئاسية على المدى البعيد بعد تعديل سلوكيات عدد كبير من الأسر فيما يتعلق بالصحة الإنجابية.

ووجهت الشكر لكل القائمين على المبادرة والرئيس عبدالفتاح السيسى الذى لا يفوت أى فرصة لدعم المرأة وتحسين ظروفها المعيشية والدفاع عن حقوقها المشروعة.