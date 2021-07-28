مفاجأة.. 3 نجوم ضحايا لـ«رمضان صبحى» حال الانضمام للزمالك

اقترب مسئولو نادي الزمالك كثيرًا من الحصول على خدمات رمضان صبحي جناح فريق بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووافق نادي بيراميدز على رحيل رمضان صبحي عن صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة بعدما صار هدفًا للعديد من الأندية التي تتسابق للظفر بخدماته، من بينها نادي الزمالك.

وعلى الرغم من صعوبة انتقال رمضان صبحي لاعب الأهلي السابق إلى الغريم التقليدي الزمالك، فإن هناك ضحايا في حال انضمام اللاعب إلى صفوف الفريق الأبيض.

ونستعرض في التقرير التالي أبرز الضحايا في صفوف الزمالك في حال التعاقد مع رمضان صبحي.