توزيع 50 ألف نسخة من قصة «محروس والفيروس» على أطفال الصعيد

أعلنت كاتبة الأطفال سماح أبو بكر عزت عن تعاونها بنشر أعمالها الأدبية الموجهة إلى الأطفال مع وزارة التضامن الاجتماعي، والهيئة القبطية الإنجيلية Coess؛ ضمن مشروع اصدار قصص توزع مجانا مع علبة ألوان على الأطفال بقرى الصعيد لتنمية الوعي الصحي والتوعية بفيروس كورونا.

ونشرت قصة "محروس والفيروس" للكاتبة سماح أبو بكر عزت ضمن مشروع تنمية الوعي الصحي والتوعية بفيروس كورونا فى محافظات صعيد مصر، وهي قصة صدر غلافها فقط بالألوان ورسومها الداخلية بالأبيض والأسود يلونها الأطفال.

قصة "محروس و الفيروس" تم توزيع أكثر من خمسين ألف نسخة منها على أطفال الصعيد، فى الوقت نفسه تلتقي مؤلفة القصة قريبا مع أطفال صعيد مصر في ورشات حكي.

سماح أبو بكر عزت هي كاتبة مصرية تخصصت في أدب الطفل والكتابة للأطفال، وأقامت العديد من ورش الكتابة للأطفال في مصر وفي بلدان أخرى، وحظيت بالتكريم وحازت على العديد من الجوائز داخل مصر وخارجها، وهي ابنة الممثل المصري الراحل أبو بكر عزت، والكاتبة المصرية الراحلة كوثر هيكل.

ألفت سماح أبو بكر عزت عدة مؤلفات فيما يتعلق بأدب الطفل تجاوز عددها 40 كتابًا تنوعت ما بين القصص والكتب التاريخية، ومنها: "الدائرة الحائرة عام 2020 عن دار نهضة مصر للنشر، وفازت جائزة الهيئة الدولية لكتب اليافعين لعام ٢٠٢٠، وهي واحدة من أهم الجوائز الثقافية في مجال أدب الطفل واليافعين، وجه القمر صدرت عام 2020 عن دار دار البرج ميديا للنشر والتوزيع، و مروة وأصدقاء البحر: صدرت عام 2020 عن دار نهضة مصر للطباعة والنشر"× وغيرها من الأعمال الأدبية.

حصلت الكاتبة سماح أبو بكر عزت على العديد من الجوائز العربية والدولية في مجال أدب الطفل والكتابة الدرامية للأطفال، ومن بينها:الجائزة الذهبية في مجال السيناريو من مهرجان الإبداع العربي عن مسلسل «علاء الدين وكنز جدو أمين»، جائزة المجلس الدولي لكتب اليافعين بسويسرا عام ٢٠٢٠ عن قصة «الدائرة الحائرة»، جائزة خليفة التربوية عن قصة بستان العدالة.