«كلبشة» سيارة حمو بيكا فى الإسكندرية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورًا لسيارة حمو بيكا مطرب المهرجانات، أثناء قيام ونش تابع لإدارة مرور الإسكندرية بـ"كلبشة" السيارة لوقوفها في الممنوع بشارع فؤاد، بدائرة قسم شرطة العطارين، وسط الإسكندرية.

وعلق رواد الفيسبوك: "لا أحد فوق القانون".



وانتشرت الصورة بشكل كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وسط تعليقات مليئة بالرضا حول تطبيق إدارة المرور القانون على حمو بيكا بسبب مخالفة وقوفه فى الممنوع.

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يذكر أن شارع فؤاد أحد شوارع وسط البلد، بمحافظة الإسكندرية، وهو طريق باتجاه واحد، وهو الأمر الذي تسبب فى كلبشة السيارة لمنع الوقوف أو السير فى الممنوع، باعتباره أحد الشوارع الرئيسية والتي تشهد زحامًا مروريًا كبيرًا.



يشار إلى أن مطرب المهرجانات حمو بيكا، أعلن بيعه سيارته، بعد أنباء مشاجرته في الساحل الشمالي أول أمس، أمام بوابة مارينا 5 للمرة الثانية في أقل من أسبوع، والتي تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي وظهر فيها مرافقو حمو بيكا يتعدون بالضرب على آخرين.