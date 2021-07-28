إضاءة الهرم الأكبر باللونين الأزرق والبرتقالى بمناسبة اليوم العالمى للكبد

أضاءت وزارة السياحة والآثار، الأربعاء، الهرم الأكبر باللونين الأزرق والبرتقالي وذلك في إطار التعاون بين وزارتي السياحة والآثار والصحة والسكان، بمناسبة اليوم العالمي للكبد والموافق 28 يوليو من كل عام.

وأوضح أشرف محيي، مدير منطقة أهرامات الجيزة، أن هذا التقليد جاء أيضا احتفالا بالقضاء على فيروس سي في مصر، أحد أهم الإنجازات التي حققتها مبادرة ١٠٠ مليون صحة، كما تمت إضاءة قلعة محمد علي.

يوافق اليوم العالمي لالتهاب الكبد الوبائي‏ يوم 28 يوليو، الذي يهدف إلى زيادة ورفع التوعية بالتهاب الكبد الوبائي باء والتهاب الكبد الوبائي سي، بالإضافة إلى تشجيع ودعم عمليات الوقاية، التشخيص والعلاج.

ويعاني ما يقرب من 170 مليون فرد عبر أرجاء العالم أجمع من التهاب الكبد الوبائي ب وج، ما يجعل ذلك العدد يمثل نسبة إصابة واحد من كل اثنى عشر فردًا، مما جعل منه قاعدةً لحملة يوم التهاب الكبد الوبائي العالمية تحت عنوان: هل أنا رقم اثنى عشر؟ عام 2008، وهنا يجب ملاحظة أن التهاب الكبد الوبائي ب وج لو تركا كذلك بدون علاجٍ أو تدخلٍ، قد يؤدي ذلك إلى تليفٍ متطورٍ في أنسجة الكبد، بالإضافة إلى مضاعفاتٍ أخرى منها سرطان الكبد أو الفشل الكبدي. مما يسفر عن وفاة نحو 1.5 مليون مريضاً سنوياً جراء الإصابة بالتهاب الكبد الوبائي ب أو ج، ويقَام اليوم العالمي لالتهاب الكبد الوبائي تحت رعاية تحالف التهاب الكبد الوبائي العالمي.