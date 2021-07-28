الأربعاء 28 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«المستضعفون».. بيتر ميمى يدخل تجربة فنية جديدة

بوستر السلسلة
بوستر السلسلة

أعلن المخرج بيتر ميمي عن تقديمه لتجربة إخراجية جديدة في السينما والتليفزيون، وذلك خلال الفترة القليلة المقبلة.

ونشر بيتي عبر صفحته بموقع فيسبوك بوستر سلسلة أعماله الجديدة التي تحمل اسم "المستضعفون" وعلق عليها وقال: "فى تلك الليلة توقف الزمن وبدأ كل شيء في الانحراف عن مساره وخرج من أعماق قلبهم شخص آخر" .

وتابع قائلاً: "قريبًا حلم  جديد، سلسلة أفلام ومسلسلات عربية تقع في عالم مشترك، مع دمج الأحداث والشخصيات".

ومن المرجح أن ينطلق بيتر ميمي في التحضيرات الأخيرة لهذه التجربة خلال الفترة القليلة المقبلة، على أن تكون جاهزة للتصوير في العام المقبل بشكل رسمي.

وينتظر بيتي ميمي عرض فيلمه الجديد "موسى"، والذي انتهى من تصويره منذ فترة طويلة وسيعرض قريبًا بدور العرض السينمائي، كما يعرض الأعمال التليفزيونية على عدة منصات مختلفة.

فيلم "موسى" للمخرج بيتر ميمي تدور أحداثه في إطار خيال علمي، عندما يجد يحيى نفسه وحيدًا دون صديق، فيقرر اختراع روبوت ويطلق عليه اسم «موسى»، ليصبح صديقًا له، ولكن الأمور تتطور وتنقلب ضد الجميع خاصة ضد رجل أعمال يرفض ارتباطه بابنته.

ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم، ويناقش فكرة الروبوتات، يقوم ببطولة الفيلم كل من: «كريم محمود عبدالعزيز، إياد نصار، أسماء أبواليزيد، سارة الشامي، محمد جمعة، صلاح عبدالله، أحمد حاتم في دور شرف».

وشارك في إنتاج فيلم «موسى» 3 من كبرى شركات الإنتاج السينمائي في مصر والعالم ‏العربي، وهى: سينرجى فيلمز، برئاسة تامر مرسي، نيوسينشرى وأفلام مصر العالمية، وتتولى شركة دولار فيلم توزيع الفيلم داخل مصر، والتوزيع الخارجي لشركة الطاهر ميديا برودكشن، فيما تتولى MAD Solutions الترويج للفيلم، ومن المقرر أن يكون الفيلم نقلة في أفلام الروبوتات في مصر.

 

السينمائي الأعمال التلفزيونية محمود عبدالعزيز صلاح عبدالله دور العرض السينمائي سلسلة افلام المخرج بيتر ميمي

رئيس التحرير

وائل لطفي

كل هذا الفساد

الأكثر قراءة

بالأسماء.. القائمة الكاملة لحركة تنقلات الشرطة لعام 2021

بالأسماء.. «الداخلية» تعلن حركة تنقلات الشرطة لعام 2021

«احذر ارتفاع الأمواج».. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس حتى نهاية الأسبوع

موعد فتح الطيران السعودي للمصريين.. أسعار العمرة في الموسم المقبل

3 دبلوم|بوابة التعليم الفني نتائج الامتحانات 2021 للاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية

تفاصيل اجتماع سيد عبدالحفيظ مع لاعبى الأهلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. بهي الدين مرسي

اصنع عدوك بنفسك

ماجد حبته

تونس تتطهّر.. أو تحاول!

خالد عكاشة

أول عملية تفكيك لألغام تونس الحارقة

د هند جاد

إذا ضربتك مصر على خدك الأيمن فأدر خدك الأيسر لتونس

مؤمن المحمدي

من مجاميعه

مدحت بشاى

تونس و"الإخوان" و "عبير" الاستفاقة

عبد الرحيم طايع

أبعاد عولمية لكورونا

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

وسام الاحترام.. واستحقاق الفنان

صور

استقبال بطلى الأوليمبياد هداية ملاك وسيف عيسى

استقبال حافل لهداية ملاك وسيف عيسى بمطار القاهرة الدولي (صور)

عشانا عليك يا رب وغدانا لو تحب.. باعة جائلين في القاهرة

محطة تل أبيب

المزيد

مندوب الصين يدعو إلى وقف الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب

رياض منصور: الاحتلال فى شتى مظاهره هو الخطر المحدق بأطفالنا

تفاصيل جلسة مجلس الأمن حول الانتهاكات الإسرائيلية فى الضفة الغربية المحتلة