«المستضعفون».. بيتر ميمى يدخل تجربة فنية جديدة

أعلن المخرج بيتر ميمي عن تقديمه لتجربة إخراجية جديدة في السينما والتليفزيون، وذلك خلال الفترة القليلة المقبلة.

ونشر بيتي عبر صفحته بموقع فيسبوك بوستر سلسلة أعماله الجديدة التي تحمل اسم "المستضعفون" وعلق عليها وقال: "فى تلك الليلة توقف الزمن وبدأ كل شيء في الانحراف عن مساره وخرج من أعماق قلبهم شخص آخر" .

وتابع قائلاً: "قريبًا حلم جديد، سلسلة أفلام ومسلسلات عربية تقع في عالم مشترك، مع دمج الأحداث والشخصيات".

ومن المرجح أن ينطلق بيتر ميمي في التحضيرات الأخيرة لهذه التجربة خلال الفترة القليلة المقبلة، على أن تكون جاهزة للتصوير في العام المقبل بشكل رسمي.

وينتظر بيتي ميمي عرض فيلمه الجديد "موسى"، والذي انتهى من تصويره منذ فترة طويلة وسيعرض قريبًا بدور العرض السينمائي، كما يعرض الأعمال التليفزيونية على عدة منصات مختلفة.

فيلم "موسى" للمخرج بيتر ميمي تدور أحداثه في إطار خيال علمي، عندما يجد يحيى نفسه وحيدًا دون صديق، فيقرر اختراع روبوت ويطلق عليه اسم «موسى»، ليصبح صديقًا له، ولكن الأمور تتطور وتنقلب ضد الجميع خاصة ضد رجل أعمال يرفض ارتباطه بابنته.

ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم، ويناقش فكرة الروبوتات، يقوم ببطولة الفيلم كل من: «كريم محمود عبدالعزيز، إياد نصار، أسماء أبواليزيد، سارة الشامي، محمد جمعة، صلاح عبدالله، أحمد حاتم في دور شرف».

وشارك في إنتاج فيلم «موسى» 3 من كبرى شركات الإنتاج السينمائي في مصر والعالم ‏العربي، وهى: سينرجى فيلمز، برئاسة تامر مرسي، نيوسينشرى وأفلام مصر العالمية، وتتولى شركة دولار فيلم توزيع الفيلم داخل مصر، والتوزيع الخارجي لشركة الطاهر ميديا برودكشن، فيما تتولى MAD Solutions الترويج للفيلم، ومن المقرر أن يكون الفيلم نقلة في أفلام الروبوتات في مصر.