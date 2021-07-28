ضُبط بحوزته 393 طربة حشيش.. حبس تاجر مخدرات طنطا

قررت نيابة طنطا، حبس المتهم المضبوط بحوزته 393 طربة من مخدر الحشيش على ذمة القضية، وكلفت مباحث طنطا بسرعة ضبط المتهم الهارب وتقديمه للمحاكمة عاجلًا، بعدما قدم بيته كمخزن لتجارة المخدرات واشترك مع المتهم المضبوط في الإتجار في المخدرات.

ونجحت إدارة مكافحة المخدرات بوسط الدلتا فى طنطا، بالاشتراك مع مديرية أمن الغربية والأمن العام، اليوم الأربعاء، في ضبط أحد العناصر الإجرامية وتجارة المخدرات بالاشتراك مع آخر هارب، وبحوزته 393 طربة حشيش تقدر قيمتها بـ 2 مليون و800 ألف جنيه، وأسلحة بيضاء.

كان اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارا بتمكن مكافحة المخدرات بوسط الدلتا بطنطا بالاشتراك مع المديرية، من رصد عنصرين من العناصر الإجرامية تخصصا فى الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما متخذين من دائرة قسم شرطة أول مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى، حيث تم استهدافهما وأمكن ضبط أحدهما وبتفتيش مسكنه ومسكن الثانى الهارب، وعُثر بحوزته على 393 طربة لمخدر الحشيش وزنت 42,100 كيلوجرام، وسيارة ملاكى، ومبلغ مالى، و2 هاتف محمول، و2 سلاح أبيض وبمواجهته أقر بحيازته وإحرازه للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار مشاركة مع المتهم الهارب.

وتم التحفظ على المضبوطات التى قدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمليونين وثمانمائة ألف جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار تكثيف الجهود الأمنية لضبط المتهم الهارب.