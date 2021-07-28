الأربعاء 28 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضُبط بحوزته 393 طربة حشيش.. حبس تاجر مخدرات طنطا

حشيش
حشيش

قررت نيابة طنطا، حبس المتهم المضبوط بحوزته 393 طربة من مخدر الحشيش على ذمة القضية، وكلفت مباحث طنطا بسرعة ضبط المتهم الهارب وتقديمه للمحاكمة عاجلًا، بعدما قدم بيته كمخزن لتجارة المخدرات واشترك مع المتهم المضبوط في الإتجار في المخدرات.

ونجحت إدارة مكافحة المخدرات بوسط الدلتا فى طنطا، بالاشتراك مع مديرية أمن الغربية والأمن العام، اليوم الأربعاء، في ضبط أحد العناصر الإجرامية وتجارة المخدرات بالاشتراك مع آخر هارب، وبحوزته 393 طربة حشيش تقدر قيمتها بـ 2 مليون و800 ألف جنيه، وأسلحة بيضاء.

كان اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارا بتمكن مكافحة المخدرات بوسط الدلتا بطنطا بالاشتراك مع المديرية،  من رصد عنصرين من العناصر الإجرامية تخصصا فى الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما متخذين من دائرة قسم شرطة أول مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى، حيث تم استهدافهما وأمكن ضبط أحدهما وبتفتيش مسكنه ومسكن الثانى الهارب، وعُثر بحوزته على 393 طربة لمخدر الحشيش وزنت 42,100 كيلوجرام، وسيارة ملاكى، ومبلغ مالى، و2 هاتف محمول، و2 سلاح أبيض وبمواجهته أقر بحيازته وإحرازه للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار مشاركة مع المتهم الهارب.

وتم التحفظ على المضبوطات التى قدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمليونين وثمانمائة ألف جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار تكثيف الجهود الأمنية لضبط المتهم الهارب.

مخدرات مكافحة مديرية أمن قسم شرطة اتجار في المخدرات الاتجار في المخدرات إدارة مكافحة المخدرات ضبط أحد العناصر الإجرامية التحفظ على المضبوطات سبب الوفاة التحفظ على الجثة المضبوطات نزيف في المخ تجارة المخدرات طربة حشيش

رئيس التحرير

وائل لطفي

كل هذا الفساد

الأكثر قراءة

بالأسماء.. القائمة الكاملة لحركة تنقلات الشرطة لعام 2021

بالأسماء.. «الداخلية» تعلن حركة تنقلات الشرطة لعام 2021

«احذر ارتفاع الأمواج».. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس حتى نهاية الأسبوع

موعد فتح الطيران السعودي للمصريين.. أسعار العمرة في الموسم المقبل

3 دبلوم|بوابة التعليم الفني نتائج الامتحانات 2021 للاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية

تفاصيل اجتماع سيد عبدالحفيظ مع لاعبى الأهلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. بهي الدين مرسي

اصنع عدوك بنفسك

ماجد حبته

تونس تتطهّر.. أو تحاول!

خالد عكاشة

أول عملية تفكيك لألغام تونس الحارقة

د هند جاد

إذا ضربتك مصر على خدك الأيمن فأدر خدك الأيسر لتونس

مؤمن المحمدي

من مجاميعه

مدحت بشاى

تونس و"الإخوان" و "عبير" الاستفاقة

عبد الرحيم طايع

أبعاد عولمية لكورونا

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

وسام الاحترام.. واستحقاق الفنان

صور

استقبال بطلى الأوليمبياد هداية ملاك وسيف عيسى

استقبال حافل لهداية ملاك وسيف عيسى بمطار القاهرة الدولي (صور)

عشانا عليك يا رب وغدانا لو تحب.. باعة جائلين في القاهرة

محطة تل أبيب

المزيد

مندوب الصين يدعو إلى وقف الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب

رياض منصور: الاحتلال فى شتى مظاهره هو الخطر المحدق بأطفالنا

تفاصيل جلسة مجلس الأمن حول الانتهاكات الإسرائيلية فى الضفة الغربية المحتلة