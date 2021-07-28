الأربعاء 28 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«تنفيذى الأقصر» يوافق على اختيار الطود مدينة متميزة

اجتماع محافظ الأقصر
اجتماع محافظ الأقصر

عقد المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، جلسة المجلس التنفيذي رقم (4) لعام 2021، وتم خلال الجلسة مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالصحة والتعليم  والمرور وتبطين الترع والمشروعات التنموية وتطوير المرافق.

وافق أعضاء المجلس خلال الجلسة على اختيار مدينة الطود كمدينة متميزة في تنفيذ تجربة إزالة ونقل نواتج تطهير المجاري المائية، كما تمت الموافقة علي نقل تبعية مبني الوحدة المحلية القديم لقرية العديسات بمدينة الطود من المحافظة إلي هيئة الرعاية الصحية بشرط استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك لاستغلال المبنى كمركز طبي لخدمة أهالي الطود البلدان المجاورة.

وأثناء الجلسة تمت الموافقة على المذكرة المقدمة من مدينة القرنة لطلب تعديل قرار تخصيص قطعة أرض بحوض الجامع بزمام ناحية الأقالتة لإنشاء مكتب بريد مطور، وبحث ودراسة تخصيص قطعة أرض بمساحة 400 متر بالقرنة الجديدة لإنشاء مركز خدمة عملاء وشبكة ولوحة توزيع كهرباء وبحث المذكرة المقدمة من شركة مياه الشرب لتخصيص أرض بمدينة البياضية لتوسعة محطة مياه البغدادي لتصبح بطاقة  5 آلاف متر مكعب يومياً.

كما وافق المجلس على المذكرة المقدمة من مديرية الشباب والرياضة بالأقصر بشأن إنشاء ملعب خماسي بنادي الحميدات شرق بقرية باويل بمدينة إسنا.

كما تم خلال الجلسة استعراض خطة إدارة مرور الأقصر لترخيص مركبات " التوك توك " والسيارات الـ"فان 7 راكب" وعرض مقترح استبدال السيارات الكبود القديمة والمتهالكة التي تعمل في قري عدد من المراكز بسيارات حديثة بأسعار مناسبة من خلال المبادرات الرئاسية.


وتطرق المجلس التنفيذي إلى عدد من الموضوعات الخاصة بتوصيات لجنة استرداد أراضي الدولة ومناقشة إنجازات وحدة السكان بالمحافظة وخطة عمل فرع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بالأقصر.


شهد الاجتماع محمد عبد القادر، نائب المحافظ، ومحمد عبد الفتاح، سكرتير عام المحافظة، واللواء دكتور عماد أبوالعزايم، السكرتير المساعد، والعميد عمرو حسن، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ ورؤساء المراكز والمدن ومديرى الإدارات والمديريات ووكلاء الوزارات بالمحافظة.

محافظ الاقصر لجنة استرداد أراضي الدولة مشروعات اجتماع جلسة مياه الشرب

رئيس التحرير

وائل لطفي

كل هذا الفساد

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