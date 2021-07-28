الأربعاء 28 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

السيطرة على حريق مصنع «جوارب» فى شبرا الخيمة

حريق
حريق

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق نشب بمصنع للتريكو والمنسوجات "شرابات" بشارع السلام من شارع 135 بمدينة شبرا الخيمة، دون خسائر بالأرواح، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتلقت مديرية أمن القليوبية القليوبية، إخطارا من غرفة عمليات الحماية المدنية، يفيد ورود بلاغ بنشوب حريق بمصنع للتريكو والمنسوجات بشارع السلام من شارع 135 بمدينة شبرا الخيمة.

على الفور جرى الدفع بـ 5 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، ومنع امتداده للمناطق المجاورة، وبالمعاينة والفحص الأولى تبين أن الحريق نشب بالدور الأرضي والأول علوي، ونتج عن الحريق التهام جميع محتويات المصنع، ولا يوجد خسائر في الأرواح، كما تم الدفع بسيارتى إسعاف في موقع الحادث.

من ناحيته، أعلن اللواء سامى علام رئيس حى غرب شبرا الخيمة بالقليوبية، أن المصنع مرخص، وأنه جرى تشكيل لجنة من الإدارة الهندسية بالحى، ولجنة المنشآت الآيلة للسقوط، لفحص المصنع والتعرف على ما إذا كان متخذا لإجراءات الحماية المدنية من عدمه.

رئيس التحرير

وائل لطفي

كل هذا الفساد

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