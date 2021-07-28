الكرملين: بوتين يبحث الوضع فى أفغانستان مع مجلس الأمن الروسى

قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحث مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، الوضع في أفغانستان.

ونسبت وكالة أنباء (تاس) الروسية في نسختها باللغة الإنجليزية عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قوله: "خلال الجلسة، ناقش المشاركون الوضع في أفغانستان، فضلاً عن القضايا الحالية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية لروسيا وإلى جانب ذلك، تطرقوا إلى القضايا الحالية على الأجندة الدولية، بما في ذلك الوضع في أفغانستان وحول الحدود الأذربيجانية الأرمنية".

وأضاف المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف: إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحث مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، الوضع في أفغانستان، والاجتماع حضرته رئيسة مجلس الاتحادية الروسي (مجلس الشيوخ) فالنتينا ماتفيينكو ورئيس مجلس الدوما الروسي (مجلس النواب) فياتشيسلاف فولودين ونائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف ورئيس ديوان الرئاسة أنطون فاينو وأمين مجلس الأمن نيكولاي باتروشيف.

وتابع المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن الاجتماع حضرته أيضًا وزير الداخلية فلاديمير كولوكولتسيف، ومدير جهاز الأمن الفيدرالي ألكسندر بورتنيكوف، ومدير جهاز الاستخبارات الخارجية سيرجي ناريشكين والممثل الرئاسي الخاص سيرجي إيفانوف.