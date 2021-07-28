الأربعاء 28 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

مستثمرو المنيا: المحافظة شهدت نهضة تنموية فى القطاع الزراعى

القطاع الزراعي
القطاع الزراعي

قال علاء مرسي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري المنيا، إن المحافظة شهدت نهضة تنموية في القطاع الزراعي خلال السنوات الماضية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وحكومته.

وأضاف مرسي، أن تلك النهضة ساهمت في توفير عدد كبير من فرص العمل للمهندسين والمزارعين، بالإضافة إلى زيادة إنشاء أعداد المصانع الخاصة بالصناعات الغذائية مثل تصنيع الطماطم واستخلاص السكر من قصب السكر والمعلبات المعتمدة على الإنتاج الزراعي.

وتابع أن اتحاد المستثمرين عمل مؤخرًا على تنمية القطاع الزراعي مع الحكومة وحل التحديات التمويلية مع البنك الزراعي خلال جائحة كورونا حتى يستطيعوا العمل في ظل الظروف العصيبة التي شهدها اقتصاديات العالم أجمع.

ولفت إلى أنه تم عقد بروتوكولات تعاون بين الاتحاد مع جهات كثيرة، أبرزها بروتوكول التعاون مع البنك الزراعي، مؤكدًا أن المشروعات الزراعية توفر مئات فرص العمل لمهندسي الزراعة والعمال.

القطاع الزراعي مستثمرو المنيا نهضة تنموية علاء مرسي التحديات التنموية الرئيس عبد الفتاح السيسي

رئيس التحرير

وائل لطفي

كل هذا الفساد

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