الأربعاء 28 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

مصر

ننشر قوانين الأحياء لطلاب الثانوية العامة (صور)

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

يستعد طلاب الثانوية العامة لأداء امتحان مادة الأحياء السبت المقبل، وتنشر «الدستور» قوانين الأحياء في محاولة منها لمساعدة الطلاب أثناء المذاكرة.

ومن المقرر أن يؤدي طلاب الثانوية العامة (الشعبة الأدبية) غدًا امتحان "اللغة الأجنبية الأولى" بإجمالي عدد 255 ألف و353 طالب/طالبة، ويؤدى طلاب مدارس (stem) امتحان مادة مقاييس المفاهيم (الفيزياء)، بإجمالي 1179 طالب/طالبة.

أدى 100 ألف و435 طالب/طالبة بالشعبة (العلمية / رياضيات) مادة الرياضيات التطبيقية "الديناميكا" من إجمالى 100 ألف و749 طالب/طالبة، كما أدى طلاب الثانوية (للمكفوفين) امتحان التاريخ ( الورقة الثانية)، بإجمالي 225 طالب/طالبة، وذلك في اليوم الثالث عشر من امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى الحالي 2020/2021، داخل 2201 لجنة على مستوى الجمهورية.

وحرص الدكتور رضا حجازى، نائب الوزير لشؤون المعلمين ونائب رئيس عام الامتحان على متابعة سير عمليات الامتحانات في غرفة العمليات المركزية بالوزارة، والتواصل مع مديري المديريات التعليمية، مشددًا على الإلتزام بتعليمات الوزارة والإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية في لجان الامتحانات قبل وأثناء الامتحانات بما يضمن انتظام سير الامتحانات، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات.

وأكد حجازى أن امتحانات الثانوية العامة في يومها الثالث عشر سارت بشكل جيد؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، وأن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، "البابل شيت" ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع ورق الأسئلة ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عدة ملاحظات، حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني (3) حالات غش منهم (1) حالة نشر، و(2) حالة غش.

قوانين الأحياء لطلاب الثانوية العامة
قوانين الأحياء لطلاب الثانوية العامة
قوانين الأحياء لطلاب الثانوية العامة
قوانين الأحياء لطلاب الثانوية العامة
قوانين الأحياء لطلاب الثانوية العامة
قوانين الأحياء لطلاب الثانوية العامة
قوانين الأحياء لطلاب الثانوية العامة
قوانين الأحياء لطلاب الثانوية العامة
قوانين الأحياء لطلاب الثانوية العامة
قوانين الأحياء لطلاب الثانوية العامة
قوانين الأحياء لطلاب الثانوية العامة
قوانين الأحياء لطلاب الثانوية العامة
قوانين الأحياء لطلاب الثانوية العامة
قوانين الأحياء لطلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة امتحان مادة الأحياء قوانين الأحياء الشعبة الادبية امتحانات الثانوية العامة

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وائل لطفي

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