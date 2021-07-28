الأربعاء 28 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الحبيب على الجفرى يزور الشيخ الإدريسى بمستشفى أسوان الجامعى

الحبيب الجعفري يزور
الحبيب الجعفري يزور الأدريسي

زار الحبيب على زين العابدين الجفرى، الداعية الإسلامي ورئيس مؤسسة طابا للدراسات الإسلامية، اليوم الأربعاء، مستشفى جامعة أسوان، سماحة إدريس السيد مصطفى الشريف رائد المنهج الإدريسى بالعالم العربى والإسلامى ونقيب الأشراف بأسوان، للاطمئنان على حالته بعدما أصيب إثر حادث تصادم بدراو.

وأضافت إدارة مستشفى أسوان الجامعى، أن تم تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية للشيخ الإدريسي في ظل توجيهات  الدكتور أيمن محمود عثمان القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، والدكتور محمد زكي الدهشوري رئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة أسوان وعميد كلية الطب بعد تعرض الشيخ  الإدريسي، رئيس المجلس العالمي لرابطة الأشراف الأدارسة، و5 آخرين، لحادث سير نتيجة تصادم سيارته بسور فى نطاق مركز دراو، بمحافظة أسوان.

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الحبيب علي الجفري يزور الشيخ الإدريسي 

وأوضحت إدارة مستشفى أسوان الجامعى، أنه تم إجراء عملية جراحية للشيخ الإدريسي وهو حاليا يتمتع بحالة طبية طيبة، وأن حالته مستقرة وفى تحسن دائم وكان يعانى نقيب الأشراف من كسر فى الفخذ الأيمن ونزيف بالصدر من الجهة اليمنى ونزيف بالبطن ويتلقى كافة أوجه الرعاية الطبية بالمستشفى الجامعي بأسوان حاليا.

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الحبيب علي الجفري يزور الشيخ الإدريسي 
أسوان مستشفيات رئيس جامعة الداعية الإسلامى المستشفى الجامعي بأسوان الحبيب الجعفري الإدريسي حادث تصادم

رئيس التحرير

وائل لطفي

كل هذا الفساد

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