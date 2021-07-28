الأربعاء 28 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حركة تنقلات الشرطة: أسعد الذكير مساعدًا لوزير الداخلية لوسط الصعيد

وزير الداخلية
وزير الداخلية

أصدر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، قرارًا بترقية اللواء أسعد الذكير، مساعد الوزير لمنطقة وسط الصعيد، وذلك ضمن حركة ترقيات ضباط الشرطة 2021.

وتولى اللواء أسعد الذكير منصب مدير إدارة البحث الجنائي بعدة محافظات، حيث تولى إدارة البحث الجنائي بأسوان 2014، وتم نقله شهر أبريل 2105 إلى إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج،و أيضا مدير إدارة البحث الجنائي بأسيوط، ثم تولى مؤخرا منصب مدير الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام في قطاع الأمن العام.

وقالت وزارة الداخلية إنه فى إطار تطوير آليات العمل الشرطى لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة وكافة صور وأشكال الجريمة، وجاءت حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة لعام 2021 مواكبة لسياسة وتوجهات الدولة فى تصعيد العناصر الشابة للاستفادة بها فى مجالات العمل الأمنى من خلال التوسع فى حركة ترقيات الرتب العليا والوسطى لإعداد جيل جديد من القيادات الشابة كنواة للقيادة الشرطية المستقبلية.

اللواء أسعد الذكير مساعد الوزير وزارة الداخلية وزير الداخلية محمود توفيق حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة حركة تنقلات الشرطة

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كل هذا الفساد

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