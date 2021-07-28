اعترافات قاتل زوجته بالمنصورة: فقدتُ أعصابى بعد قراءة يومياتها

أدلى «م. م.ع»، طبيب الأسنان المتهم بقتل زوجته بالمنصورة، باعترافات تفصيلية أمام النيابة العامة، موضحًا فيها ملابسات الجريمة.

وقال المتهم، ٢٩ عامًا، فى اعترافاته إن زوجته، طبيبة الأسنان «ى.ح.ى»، ٢٦ عامًا، خرجت يوم الحادث من المنزل مع أطفالهما الثلاثة دون إذنه، وأنه وجد بالصدفة دفترًا تسجل فيه زوجته يومياتها، وتتحدث عنه وعن الأسرة بطريقة غير لائقة، وتؤكد أنها لا تطيق الحياة معه.

وأضاف أنه واجه زوجته، حين عودتها، بما وجده فأكدت صحته وأبدت رغبتها فى الطلاق بسبب بخله وعدم اهتمامه بمتطلبات منزل الزوجية، ما أفقده أعصابه حتى انهال عليها طعنًا بالسكين.

كانت مديرية أمن الدقهلية قد تلقت إخطارًا يفيد بوصول المواطنة «ى.ح.ى»، المقيمة مع زوجها بمنطقة الدراسات جثة هامدة إلى مستشفى المنصورة الدولى، بعد تلقيها طعنات متعددة، على يد زوجها.