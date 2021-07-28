الأربعاء 28 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اعترافات قاتل زوجته بالمنصورة: فقدتُ أعصابى بعد قراءة يومياتها

طعن
طعن

أدلى «م. م.ع»، طبيب الأسنان المتهم بقتل زوجته بالمنصورة، باعترافات تفصيلية أمام النيابة العامة، موضحًا فيها ملابسات الجريمة. 

وقال المتهم، ٢٩ عامًا، فى اعترافاته إن زوجته، طبيبة الأسنان «ى.ح.ى»، ٢٦ عامًا، خرجت يوم الحادث من المنزل مع أطفالهما الثلاثة دون إذنه، وأنه وجد بالصدفة دفترًا تسجل فيه زوجته يومياتها، وتتحدث عنه وعن الأسرة بطريقة غير لائقة، وتؤكد أنها لا تطيق الحياة معه. 

وأضاف أنه واجه زوجته، حين عودتها، بما وجده فأكدت صحته وأبدت رغبتها فى الطلاق بسبب بخله وعدم اهتمامه بمتطلبات منزل الزوجية، ما أفقده أعصابه حتى انهال عليها طعنًا بالسكين.

كانت مديرية أمن الدقهلية قد تلقت إخطارًا يفيد بوصول المواطنة «ى.ح.ى»، المقيمة مع زوجها بمنطقة الدراسات جثة هامدة إلى مستشفى المنصورة الدولى، بعد تلقيها طعنات متعددة، على يد زوجها.

رئيس التحرير

وائل لطفي

كل هذا الفساد

الأكثر قراءة

بالأسماء.. القائمة الكاملة لحركة تنقلات الشرطة لعام 2021

بالأسماء.. «الداخلية» تعلن حركة تنقلات الشرطة لعام 2021

تفاصيل اجتماع سيد عبدالحفيظ مع لاعبى الأهلى

موعد فتح الطيران السعودي للمصريين.. أسعار العمرة في الموسم المقبل

3 دبلوم|بوابة التعليم الفني نتائج الامتحانات 2021 للاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية

اعترافات قاتل زوجته بالمنصورة: فقدتُ أعصابى بعد قراءة يومياتها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. بهي الدين مرسي

اصنع عدوك بنفسك

ماجد حبته

تونس تتطهّر.. أو تحاول!

خالد عكاشة

أول عملية تفكيك لألغام تونس الحارقة

د هند جاد

إذا ضربتك مصر على خدك الأيمن فأدر خدك الأيسر لتونس

مؤمن المحمدي

من مجاميعه

مدحت بشاى

تونس و"الإخوان" و "عبير" الاستفاقة

عبد الرحيم طايع

أبعاد عولمية لكورونا

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

وسام الاحترام.. واستحقاق الفنان

صور

استقبال بطلى الأوليمبياد هداية ملاك وسيف عيسى

استقبال حافل لهداية ملاك وسيف عيسى بمطار القاهرة الدولي (صور)

عشانا عليك يا رب وغدانا لو تحب.. باعة جائلين في القاهرة

محطة تل أبيب

المزيد

مندوب الصين يدعو إلى وقف الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب

رياض منصور: الاحتلال فى شتى مظاهره هو الخطر المحدق بأطفالنا

تفاصيل جلسة مجلس الأمن حول الانتهاكات الإسرائيلية فى الضفة الغربية المحتلة