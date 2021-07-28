الأربعاء 28 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس الإدارة المركزية للتمريض يتفقد مستشفيات ووحدات محافظة الغربية

زياره رئيس الإدارة
زياره رئيس الإدارة المركزية للتمريض

استقبل الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية، الدكتورة نيفين محمد رئيس الإدارة المركزية للتمريض واللجنة المرافقة لها، وذلك للمرور على مستشفيات ووحدات محافظة الغربية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات  الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بالمتابعة المستمرة للأطقم الطبية داخل المستشفيات.

تفقد خلال جولتهم مستشفيات (صدر المحله، حميات المحلة، سمنود المركزي،. المحلة العام، بسيون المركزي، حميات بسيون، وحدة الغسيل الكلوي بشبراطو) وبعض الوحدات الصحية بـ(القرشية، بطينة، عياش، كفر المنصورية، شبراطو، رعاية طفل بسيون)، للاطمئنان على أطقم التمريض وتوافر المستلزمات وأدوات الوقاية الشخصية لهم، ومتابعة صرف المستحقات المالية ورفع كفاءتهم ومهاراتهم الطبية لتقديم أفضل خدمة طبية والوقوف على رأس العمل لمتابعة تواجد الأطقم الطبية داخل المستشفيات، والوحدات الصحية وتقديم الخدمات الطبية اللازمة وفرق المبادرات الرئاسية والتطعيمات وتنظيم الأسرة.

وكانت من أبرز النقاط التي شهدتها الجولة هو عدم تكليف أطقم التمريض باي أعمال غير تمريضيه واستغلالهم الاستغلال الامثل للاعمال التمريضية، وعدم تكليفهم بأي عهد أدوية او مستلزمات تزيد عن الاستخدام اليومي، وصرف كافة المستحقات المالية المتأخرة من حافز الإشراف ومكافأة الكورونا، والتأكد من تواجد وعمل فرق الاكسجين ، والإلتزام ببروتوكول وزارة الصحة لعلاج مرضى الكورونا .

كما تقدمت الدكتورة رئيس الإدارة المركزية للتمريض بخالص الشكر والتقدير لأطقم التمريض أبطال الجيش الأبيض بمختلف مستشفيات ووحدات المحافظة على مجهوداتهم العظيمة طوال الفترات الماضية والحالية ، داعية الله عز وجل ان يوفقنا جميعا وان يشفي جميع المرضى و يرفع عنا الوباء والبلاء.

رئيس الادارة المركزية للتمريض جولة على مستشفيات ووحدات محافظة

رئيس التحرير

وائل لطفي

كل هذا الفساد

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