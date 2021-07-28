الأربعاء 28 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مدبولى ونائب رئيس جنوب السودان يشهدان التوقيع على وثائق تعزيز التعاون

د. مصطفى مدبولي
د. مصطفى مدبولي

شهد د. مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، والدكتور جيمس واني إيجا، نائب رئيس جمهورية جنوب السودان، اليوم في مقر مجلس الوزراء، وفي ختام أعمال الدورة الأولي للجنة العليا المشتركة بين البلدين، التوقيع على وثائق لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الوزراء: تضمنت وثائق التعاون المشترك مذكرة تفاهم بشأن مشروع دراسة الحد من مخاطر الفيضان بـ"حوض بحر الجبل" بجنوب السودان، والتي وقعها الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، و"مناوا بيتر" وزير الري والموارد المائية بجنوب السودان، ومذكرة تفاهم أخري حول تنمية التجارة والصناعة بين البلدين، والتي وقعتها نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، و"كول إثيان" وزير التجارة والصناعة بجنوب السودان.

ووقع مدبولي والدكتور جيمس واني إيجا في نهاية الجلسة الختامية على محضر اجتماعات الدورة الأولي للجنة العليا المصرية الجنوب سودانية المشتركة، والذي يتضمن تفاصيل ملفات التعاون التي تم الاتفاق عليها خلال اجتماعات اللجنة المشتركة، والجداول الزمنية المقترحة للتنفيذ.

مذكرة تفاهم مجلس الوزراء رئيس الوزراء وزير البترول الدكتور مصطفى مدبولي وزير المالية مصطفى مدبولى وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس الوزراء وزيرة التجارة والصناعة وزير البترول والثروة المعدنية

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