تقارير دولية تكشف التقلبات في سوق الأسهم خلال أسبوع

كشفت تقارير دولية حول سوق الأسهم أن تداولات هذا الأسبوع اتسمت بالتقلبات، مسجلة مستويات قياسية جديدة.

وشهدت بداية الأسبوع موجات بيع مكثفة بأسواق الأسهم على مستوى العالم، حيث أثارت انتشار سلالة كورونا الجديدة المعروفة باسم "دلتا" المخاوف بشأن وتيرة التعافي الاقتصادي العالمي. علاوة على ذلك، كانت هناك مخاوف من أن أرباح الشركات الفصلية قد بلغت ذروتها بالفعل.

في وقت لاحق من هذا الأسبوع، شهدت الأسهم ارتداداً قويًا بعد أن دفعت أرباح الشركات الفصلية القوية الأسهم إلى الإغلاق عند مستويات قياسية مرتفعة. وسجلت جميع المؤشرات الأمريكية الكبرى مستويات قياسية جديدة على الرغم من انتشار سلالة "دلتا"، والمخاوف الناجمة عن التضخم.

وحقق مؤشر ستاندرد آند بورز S&P 500 ارتفاعا بنسبة 1.96% على الرغم من أنه شهد يوم الإثنين أسوأ يوم له خلال شهرين، لينهي بذلك الأسبوع مسجلًا مستوى قياسي جديد بلغ 4,411.79 نقطة. وعلى نفس الوتيرة، ارتفع مؤشري ناسداك المركب Nasdaq لأسهم الشركات التكنولوجية الكبرى وداو جونز الصناعي Dow Jones بنسبة 2.84% و1.08% على التوالي، لينهوا بذلك الأسبوع عند مستوى 14,836.99 نقطة و35,061.55 نقطة بالترتيب، حيث استمر انعكاس الانتعاش القوي للنشاط الاقتصادي على تقارير أرباح الشركات الفصلية. تراجع مستوى تقلبات الأسواق مع انخفاض مؤشر VIX لقياس توقعات تذبذب الأسواق إلى 17.2 نقطة، على الرغم من ارتفاعه 4.5 نقطة يوم الاثنين وسط عمليات بيع مكثفة واسعة النطاق، ولكنه لا يزال أقل من متوسطه في عام 2021 والبالغ 20.19 نقطة.

وبالمثل في الأسواق الأوروبية، أنهى مؤشر STOXX 600 الأسبوع مرتفعا بنسبة 1.49%، بعدما شهد المؤشر يوم الإثنين أسوأ يوم له في العام (-2.30%) وسط عمليات البيع المكثفة بسوق الأسهم العالمية.

وفيما يتعلق بالأسواق الناشئة، أنهى مؤشر مورجان ستانلي لأسهم الأسواق الناشئة MSCI EM الأسبوع على انخفاض بلغ نسبته 2.15%، مع تراجع الأسهم الصينية على احتمالات خلفية افرض إجراءات صارمة على الشركات المحلية، بما في ذلك شركة " Didi " عملاق خدمات النقل الذكي، بسبب مخاوف متعلقة بالأمن السيبراني.