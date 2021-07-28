تقارير: الدولار يواصل تحقيق المكاسب... وتراجع جديد للذهب

كشفت تقارير دولية أن مؤشر الدولار يواصل تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، متفوقا على معظم أقرانه في مجموعة العشر دول الكبار، بعد أن شهد بداية الأسبوع تقلبًا حادًا في الأسواق نتيجة انتشار التحور الجديد من فييروس كورونا " دلتا"، ما دفع المستثمرين إلى التوجه إلى عملة الملاذ الآمن.

وأوضحت التقارير أنه انخفض اليورو والجنيه الإسترليني بنسبة 0.30% و 0.14% على التوالي، على خلفية صعود الدولار ومع استيعاب المستثمرين لتصريحات لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي وكذلك تعليقات مسؤولي بنك إنجلترا والتي أشارت الى الاستمرار في السياسة التيسيرية. وتراجع الذهب بنسبة 0.55% على الرغم من اتجاه المستثمرين نحو أصول الملاذ الآمن مع ارتفاع الدولار. وعلى الرغم من الخسائر، لا يزال سعر الذهب فوق مستوى 1800 دولار للأوقية.

فيما ارتفعت أسعار النفط هذا الأسبوع، على الرغم من انخفاضها بشدة (-6.75%) يوم الإثنين مع تركيز المستثمرين على الاتفاق التي توصلت إليه (أوبك +) الأحد الماضي لزيادة الإنتاج، حيث ستزيد المجموعة إنتاج النفط بدءًا من أغسطس وحتى ديسمبر 2021 باجمالي زيادة تدريجية تصل الى 2 مليون برميل يوميا، بواقع 400,000 برميل يوميًا كل شهر. علاوة على ذلك، تفاقمت الخسائر في بداية الأسبوع بسبب ارتفاع حالات الإصابة والوفيات جراء سلالة فيروس كورونا الجديدة "دلتا"، مما أدى إلى زيادة المخاوف بشأن وتيرة التعافي الاقتصادي.

وبعد الخسائر الكبيرة يوم الاثنين، ارتفع النفط لبقية الأسبوع. وتحققت مكاسب النفط بعد عودة شهية المستثمرين تجاه الاصول ذات المخاطر، وبعد اتجاههم لشراء الأسهم بالأسعار المنخفضة التي شهدتها الأسواق يوم الإثنين. واستمرت مكاسب النفط بقية الأسبوع، حيث اتجه تركيز السوق إلى توقعات ارتفاع الطلب على النفط على خلفية التعافي الاقتصادي طويل الأجل، وهو ما يُتوقع أن يفوق زيادات الإنتاج التي اقترحتها (أوبك +)،.

الجدير بالذكر أن بيانات معهد البترول الأمريكي (API) وإدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) أظهرت زيادة في مخزون النفط الخام للمرة الأولى منذ مايو، إلا أن الأسواق تجاهلت هذه البيانات إلى حد كبير